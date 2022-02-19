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Всемирный банк выделит 1 млрд долларов на обеспечение гуманитарных миссий в Афганистане

Весь мир
Всемирный банк выделит 1 млрд долларов на обеспечение гуманитарных миссий в Афганистане
Global Look Press  /  Kawa Basharat/XinHua

Кабул, 19 февраля. Руководство Всемирного банка (ВБ) предварительно одобрило план по выделению 1 млрд долларов из замороженных активов Афганистана на финансирование образовательных, сельскохозяйственных, медицинских и социальных программ в этой стране. Окончательное решение по данному вопросу быть принято правлением организации 1 марта, сообщило агентство Reuters со ссылкой на анонимные источники.

Таким образом ВБ намерен смягчить последствия гуманитарного и экономического кризиса в республике, усугубившегося с приходом к власти движения «Талибан»1 (запрещено в РФ). Поскольку новое правительство по-прежнему находится под санкциями, деньги будут выделяться Целевым фондом восстановления Афганистана (ARTF), действующим под руководством Всемирного банка. Средства направят на обеспечение работы различных миссий Организации объединенных наций (ООН), например, Всемирной продовольственной программы и Детского фонда (ЮНИСЕФ). За последние несколько месяцев они таким образом получили около 280 млн долларов, которые пошли на поддержку системы здравоохранения и обеспечение беднейших слоев населения продуктами питания.

На данный момент на счету ARTF находится около 1,2 млрд долларов, которые генсек ООН Антониу Гутерреш призвал задействовать для помощи афганцам в зимний период. Во избежание различных рисков деньги, согласно новому плану, будут выделяться поэтапно. Вначале миссии получат четыре выплаты на общую сумму около 600 млн долларов, а остающиеся средства будут постепенно расходоваться в течение 2022 года.

Целью выплат является защита уязвимых социальных элементов, поддержание работы ключевых экономических и социальных институтов, а также уменьшение их потребности в донорской помощи в дальнейшем. Около 150 млн долларов из 600 будут распределены через ЮНИСЕФ, аналогичную сумму направят в сферу здравоохранения. Еще до 200 млн пойдет на обеспечение людей продовольствием, а оставшиеся 100 млн — на помощь общественным организациям. Помимо этого, Всемирный банк предпринимает попытки хотя бы частично обеспечить населению равные права, например, стремясь предоставить афганским девочкам доступ в школы, а женщинам — возможность трудоустройства и участия в общественной жизни.

ООН ранее предупредила, что до 23 млн человек в республике сталкиваются с нехваткой продовольствия, а около девяти миллионов находятся на грани голодной смерти. При этом организация была вынуждена сократить объемы своей помощи Афганистану из-за недостаточного финансирования. В настоящее время большая часть активов Кабула заморожена в банках США, которые отказываются признать правительство талибов.

Примечательно, что деньгами афганцев американское руководство решило распорядиться по собственному усмотрению. Администрация президента Соединенных Штатов Джо Байдена в этом месяце заявила, что 3,5 млрд долларов из заблокированных средств направит на оказание гуманитарной помощи народу республики, а оставшиеся 3,5 распределит между семьями жертв теракта 11 сентября 2001 года. Такой шаг вызвал вполне объяснимую негативную реакцию у талибов, которые призвали Вашингтон пересмотреть свое решение. По словам руководства боевиков, движение не имеет отношения к тем трагическим событиям, поэтому использование афганских активов станет «вопиющим притеснением» со стороны США. Неодобрительно отнеслись к действиям администрации Байдена и другие государства, включая Россию и Китай.

1 Организация запрещена на территории РФ.

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афганистан всемирный банк гуманитарный кризис
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