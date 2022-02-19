Москва, 19 февраля. Вооруженные силы Украины могут начать наступление в Донбассе в любой момент, заявил военный корреспондент «Комсомольской правды» Александр Коц.

В интервью «Журналисткой правде» он сделал тревожный прогноз по ситуации на линии разграничения. Коц подчеркнул, что сейчас вся огневая мощь украинской армии направлена на Луганскую и Донецкую народные республики. Вооружение размещено не только на передовой, но также на второй и третьей линиях обороны. На этом фоне эксперт признал, что защитникам Донбасса будет крайне трудно выстоять в таком противостоянии в одиночку.

«Ситуация такова, что в любой момент нынешнее обострение может перерасти в широкомасштабную военную операцию Вооруженных сил Украины против республик Донбасса. Для этого все готово», — сказал Коц в беседе с журналистами.

Федеральное агентство новостей /

Ранее разведка Народной милиции ДНР выяснила планы украинских военных. По задумке киевского командования, ВСУ должны продвинуться вглубь республик на 15 километров, уничтожив при этом всю инфраструктуру. Кроме того, Киев рассчитывает «зачистить» регион от русскоязычного населения, вытеснив его на территорию России. На реализацию операции было выделено пять дней.