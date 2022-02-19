Пользователи Instagram высмеяли совместную фотографию Зеленского и Джонсона

Мюнхен, 19 февраля. Совместная фотография украинского лидера Владимира Зеленского и премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона вызвала смех у пользователей Instagram. Сообщается, что фото было сделано во время Мюнхенской конференции по безопасности.

Пользователи социальной сети Instagram с юмором отнеслись к фотографии, на которой запечатлены Зеленский и Джонсон. Подписчикам стали интересны вопросы, которые они обсуждали.

«А новости фейковые Англии обсудили?» — написал mila.shum.

Другой подписчик назвал их беседу «бессмысленным трепом». Его мнение поддержали и другие комментирующие. Еще один пользователь Сети высказал мнение о том, что Зеленский вновь клянчит деньги.

«Вот так и побираются по миру. То там денег поклянчат , то в другом месте! Не стыдно?», - написала pro_tatyana_.

Также комментаторы поста обсудили длину брюк Зеленского и прическу Джонсона.

«Что со штанами у Вовы? Не по дням, а по часам», — заметил еще один подписчик.

Ранее сообщалось, что Россия отказалась в этом году приезжать в Мюнхен. Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что Мюнхенская конференция перестала быть востребованной для России из-за потери объективности.