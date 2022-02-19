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ФАН публикует кадры эвакуации людей из Луганской Народной Республики

Общество
ФАН публикует кадры эвакуации людей из Луганской Народной Республики
Федеральное агентство новостей

Луганск, 19 февраля. Эвакуация жителей Луганской Народной Республики (ЛНР) в Россию на фоне обострения ситуации на Донбассе продолжается.

Эксклюзивная видеозапись с места событий оказалась в распоряжении Федерального агентства новостей. На кадрах видно, как люди стоят в очереди на один из автобусов.

Жители Луганска тепло одеты, а в руках у них — многочисленные сумки и пакеты. В толпе много детей и женщин, поскольку именно эти категории населения эвакуируют в первую очередь. Отмечается, что в Ростовской области беженцев размещают, в том числе, и на территории летних лагерей отдыха, где их встречают волонтеры.

Эвакуация людей из Донбасса является вполне оправданной, если есть риски для жизни жителей региона. Таким мнением ранее поделился украинский социолог Евгений Копатько.

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