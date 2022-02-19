ФАН публикует кадры эвакуации людей из Луганской Народной Республики

Луганск, 19 февраля. Эвакуация жителей Луганской Народной Республики (ЛНР) в Россию на фоне обострения ситуации на Донбассе продолжается.

Эксклюзивная видеозапись с места событий оказалась в распоряжении Федерального агентства новостей. На кадрах видно, как люди стоят в очереди на один из автобусов.

Жители Луганска тепло одеты, а в руках у них — многочисленные сумки и пакеты. В толпе много детей и женщин, поскольку именно эти категории населения эвакуируют в первую очередь. Отмечается, что в Ростовской области беженцев размещают, в том числе, и на территории летних лагерей отдыха, где их встречают волонтеры.

Эвакуация людей из Донбасса является вполне оправданной, если есть риски для жизни жителей региона. Таким мнением ранее поделился украинский социолог Евгений Копатько.