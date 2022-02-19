Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
19 февраля 21:47
21:46
Политика
Сенатор Цеков упрекнул США в нагнетании обстановки на Украине
21:27
Шоу-бизнес
Блогер Блиновская ответила Тарасовой, которая пожалела о съемках в фильме про нее
21:20
Шоу-бизнес
Звезда «Папиных дочек» Мельникова рассказала об отсутствии сил искать новых партнеров
21:18
Олимпийские игры 2022
Плющенко заявил, что не будет себя хвалить после серебра Трусовой на ОИ-2022
21:17
Политика
Встреча глав Госдепа США и МИД России состоится 24 февраля
21:16
Олимпийские игры 2022
Китайский судья поставил соотечественникам на пять баллов больше, чем российским фигуристам на ОИ
21:12
Общество
Аниме-фильм по книгам Толкина выйдет в России в 2024 году
21:08
Олимпийские игры 2022
Авербух считает, что выступление Тарасовой и Морозова на Олимпиаде войдет в историю
21:07
Весь мир
Турецкий журналист погиб в результате вооруженного нападения
21:07
Видео
Из Кронштадта стартовали экипажи-участники ГрандТура «Байкальская миля 2022. Места силы»
Все новости

Игорь Крутой раскрыл причину неудачной карьеры певицы Алексы в шоу-бизнесе

Шоу-бизнес
Игорь Крутой раскрыл причину неудачной карьеры певицы Алексы в шоу-бизнесе
instagram.com  /  @aleksa___official

Москва, 19 февраля. Бывшая певица Александра Чвикова, более известная под псевдонимом Алекса, во времена «Фабрики звезд» была популярной артисткой, но со временем забросила карьеру в шоу-бизнесе, сделав выбор в пользу семьи.

По прошествии 18 лет с выпуска «Фабрики звезд — 4», в котором принимала участие и певица Алекса, композитор отметил, что в этом сезоне музыкального проекта собрались артисты, у которых было огромное желание стать звездами. По словам музыканта, Алекса была в числе участников самой молодой исполнительницей.

«Никто тогда даже не подозревал, что пройдет несколько месяцев, и все мальчишки страны будут влюблены в Алексу, а они с Тимати полюбят друг друга, и миллионы станут переживать и следить за этой романтической юношеской историей», — рассказал 67-летний Крутой на своей странице в соцсети Instagram.

Композитор признался, что писал тогда все хиты для Алексы и верил, что и она, и Тимати, а также Ирина Дубцова, Стас Пьеха, Анастасия Кочеткова, Доминик Джокер и Юрий Титов смогут добиться успеха. Крутой заявил, что у Алексы это не получилось, вероятно, из-за нехватки характера и упрямства в достижении цели или везения. Узнав, что исполнительница недавно родила дочь, продюсер обрадовался тому, что Алекса нашла свое счастье в семье.

Вернуться назад
Все новости / Шоу-бизнес / Игорь Крутой раскрыл причину неудачной карьеры певицы Алексы в шоу-бизнесе
Игорь Крутой фабрика звезд алекса
Комментировать