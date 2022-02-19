Игорь Крутой раскрыл причину неудачной карьеры певицы Алексы в шоу-бизнесе

Москва, 19 февраля. Бывшая певица Александра Чвикова, более известная под псевдонимом Алекса, во времена «Фабрики звезд» была популярной артисткой, но со временем забросила карьеру в шоу-бизнесе, сделав выбор в пользу семьи.

По прошествии 18 лет с выпуска «Фабрики звезд — 4», в котором принимала участие и певица Алекса, композитор отметил, что в этом сезоне музыкального проекта собрались артисты, у которых было огромное желание стать звездами. По словам музыканта, Алекса была в числе участников самой молодой исполнительницей.

«Никто тогда даже не подозревал, что пройдет несколько месяцев, и все мальчишки страны будут влюблены в Алексу, а они с Тимати полюбят друг друга, и миллионы станут переживать и следить за этой романтической юношеской историей», — рассказал 67-летний Крутой на своей странице в соцсети Instagram.

Композитор признался, что писал тогда все хиты для Алексы и верил, что и она, и Тимати, а также Ирина Дубцова, Стас Пьеха, Анастасия Кочеткова, Доминик Джокер и Юрий Титов смогут добиться успеха. Крутой заявил, что у Алексы это не получилось, вероятно, из-за нехватки характера и упрямства в достижении цели или везения. Узнав, что исполнительница недавно родила дочь, продюсер обрадовался тому, что Алекса нашла свое счастье в семье.