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Петербургский хомяк Фуня предсказал исход хоккейного матча Россия — Финляндия
Спорт
Петербургский хомяк Фуня предсказал исход хоккейного матча Россия — Финляндия
фото из личного архива компании Ленремонт  / 

Накануне главного матча Олимпиады Россия — Финляндия корреспондент ФАН нашел чудо-хомяка по кличке Фуня, который предсказал исход игры. Оракулу Фуне — три года, и он интуитивный знаток некоторых видов спорта, в том числе и хоккея. До этого Фуня безошибочно предсказал итоги игр «красной машины» с соперниками в Пекине.

Петербургский хомяк Фуня предсказал исход хоккейного матча Россия- Финляндия
TACC / Bildbyran via ZUMA Press / Maxim Thore

Во время прогноза грызуна запускают на игрушечное хоккейное поле. Ему задают вопрос о победителе. Затем Фуня думает и выбирает понравившиеся ворота. На сей раз Фуня долго не размышлял и практически сразу бросился в ворота сборной России. А это означает, что 20 февраля в финальной игре россияне победят финнов.

Петербургский хомяк Фуня предсказал исход хоккейного матча Россия- Финляндия
фото из личного архива компании Ленремонт /

В 2018 году этот хомяк предсказал победителя аж в 50 матчах Чемпионата мира по футболу. Хозяева Фуни считают пушистого настоящим пророком, который угадывает не только счет, но и развитие событий на поле.

Петербургский хомяк Фуня предсказал исход хоккейного матча Россия- Финляндия
fhr.ru / Федерация хоккея России

Оправдаются ли прогнозы грызуна на этот раз, мы узнаем уже меньше чем через сутки. Матч Россия — Финляндия начнется в 07:10 по московскому времени. В прямом эфире игру покажет Первый канал.

Ранее Вячеслав Фетисов оценил победу «красной машины» над шведами.

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хоккей предсказание олимпиада 2022 хомяк фуня
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