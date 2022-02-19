Петербургский хомяк Фуня предсказал исход хоккейного матча Россия — Финляндия

Накануне главного матча Олимпиады Россия — Финляндия корреспондент ФАН нашел чудо-хомяка по кличке Фуня, который предсказал исход игры. Оракулу Фуне — три года, и он интуитивный знаток некоторых видов спорта, в том числе и хоккея. До этого Фуня безошибочно предсказал итоги игр «красной машины» с соперниками в Пекине.

TACC / Bildbyran via ZUMA Press / Maxim Thore

Во время прогноза грызуна запускают на игрушечное хоккейное поле. Ему задают вопрос о победителе. Затем Фуня думает и выбирает понравившиеся ворота. На сей раз Фуня долго не размышлял и практически сразу бросился в ворота сборной России. А это означает, что 20 февраля в финальной игре россияне победят финнов.

фото из личного архива компании Ленремонт /

В 2018 году этот хомяк предсказал победителя аж в 50 матчах Чемпионата мира по футболу. Хозяева Фуни считают пушистого настоящим пророком, который угадывает не только счет, но и развитие событий на поле.

fhr.ru / Федерация хоккея России

Оправдаются ли прогнозы грызуна на этот раз, мы узнаем уже меньше чем через сутки. Матч Россия — Финляндия начнется в 07:10 по московскому времени. В прямом эфире игру покажет Первый канал.

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