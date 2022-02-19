Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
19 февраля 21:47
21:46
Политика
Сенатор Цеков упрекнул США в нагнетании обстановки на Украине
21:27
Шоу-бизнес
Блогер Блиновская ответила Тарасовой, которая пожалела о съемках в фильме про нее
21:20
Шоу-бизнес
Звезда «Папиных дочек» Мельникова рассказала об отсутствии сил искать новых партнеров
21:18
Олимпийские игры 2022
Плющенко заявил, что не будет себя хвалить после серебра Трусовой на ОИ-2022
21:17
Политика
Встреча глав Госдепа США и МИД России состоится 24 февраля
21:16
Олимпийские игры 2022
Китайский судья поставил соотечественникам на пять баллов больше, чем российским фигуристам на ОИ
21:12
Общество
Аниме-фильм по книгам Толкина выйдет в России в 2024 году
21:08
Олимпийские игры 2022
Авербух считает, что выступление Тарасовой и Морозова на Олимпиаде войдет в историю
21:07
Весь мир
Турецкий журналист погиб в результате вооруженного нападения
21:07
Видео
Из Кронштадта стартовали экипажи-участники ГрандТура «Байкальская миля 2022. Места силы»
Все новости

Малийцы сожгли флаги ЕС на митингах в честь вывода европейских войск

Весь мир
Малийцы сожгли флаги ЕС на митингах в честь вывода европейских войск
Федеральное агентство новостей  /  Эрик Нгаба

Бамако, 19 февраля. Граждане Мали продолжают праздновать вывод европейских войск из республики.

Малийцы сожгли флаги ЕС на митингах в честь вывода европейских войск
Федеральное агентство новостей / Эрик Нгаба

В столице страны прошло несколько крупных демонстраций. Жители государства вышли на улицы города, чтобы выразить радость от исполнения их давнего желания: избавления от колониального гнета коллективного Запада.

Малийцы сожгли флаги ЕС на митингах в честь вывода европейских войск
Федеральное агентство новостей / Эрик Нгаба

В знак недовольства деятельностью бывших метрополий, малийцы сожгли флаг Евросоюза, после чего растоптали его обугленные фрагменты. Все участники демонстрации одеты в одежду цветов национального полотнища, многие из них держат в руках российский триколор и плакаты с надписью «Merci Wagner».

Малийцы сожгли флаги ЕС на митингах в честь вывода европейских войск
Федеральное агентство новостей / Эрик Нгаба

Скорее всего, лозунг означает приветствие инструкторов из РФ, которых западные СМИ регулярно причисляют к «ЧВК Вагнера». Люди выступают за укрепление сотрудничества между Москвой и Бамако, а также скандируют уже ставшую традиционной фразу «Ассими — Путин». Жители Мали видят в Кремле надежного союзника, заинтересованного во взаимовыгодном партнерстве, а не в бесконтрольном разграблении африканской страны.

Малийцы сожгли флаги ЕС на митингах в честь вывода европейских войск
Федеральное агентство новостей / Эрик Нгаба

Уже второй день граждане республики празднуют вывод французского контингента военной операции «Бархан». Люди положительно оценили отказ правительства от взаимодействия с Парижем.

Вернуться назад
Все новости / Весь мир / Малийцы сожгли флаги ЕС на митингах в честь вывода европейских войск
африка мали
Комментировать