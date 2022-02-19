Бамако, 19 февраля. Граждане Мали продолжают праздновать вывод европейских войск из республики.

Федеральное агентство новостей / Эрик Нгаба

В столице страны прошло несколько крупных демонстраций. Жители государства вышли на улицы города, чтобы выразить радость от исполнения их давнего желания: избавления от колониального гнета коллективного Запада.

Федеральное агентство новостей / Эрик Нгаба

В знак недовольства деятельностью бывших метрополий, малийцы сожгли флаг Евросоюза, после чего растоптали его обугленные фрагменты. Все участники демонстрации одеты в одежду цветов национального полотнища, многие из них держат в руках российский триколор и плакаты с надписью «Merci Wagner».

Федеральное агентство новостей / Эрик Нгаба

Скорее всего, лозунг означает приветствие инструкторов из РФ, которых западные СМИ регулярно причисляют к «ЧВК Вагнера». Люди выступают за укрепление сотрудничества между Москвой и Бамако, а также скандируют уже ставшую традиционной фразу «Ассими — Путин». Жители Мали видят в Кремле надежного союзника, заинтересованного во взаимовыгодном партнерстве, а не в бесконтрольном разграблении африканской страны.

Федеральное агентство новостей / Эрик Нгаба

Уже второй день граждане республики празднуют вывод французского контингента военной операции «Бархан». Люди положительно оценили отказ правительства от взаимодействия с Парижем.