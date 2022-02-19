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Жители России стали больше платить за капремонт

  /   Обновлено: 19 февраля 2022 20:10
Экономика
Жители России стали больше платить за капремонт
Невские Новости  /  Кирилл Конторщиков

Москва, 19 февраля. Ассоциация региональных операторов капитального ремонта многоквартирных домов поделилась с ТАСС оценкой роста платы за капитальный ремонт в России.

Плата за капремонт в среднем по России (в отношении общедомового имущества многоквартирных домов на текущий год) возросла примерно на 15% и составила 9,5 рубля за квадратный метр, подсчитали в АРОКР. При этом в 17 субъектах РФ взносы не подверглись изменениям.

«Средневзвешенный по площади многоквартирных домов размер взноса на капитальный ремонт в текущем году составил 9,49 руб. за квадратный метр, по сравнению с прошлым годом средний размер минимального взноса в Российской Федерации вырос на 14,9%», — указывают в ассоциации.

Минимальный размер взноса на капремонт, который установлен на нынешний год, вырос на 2 рубля 5 копеек. Больше чем на два рубля взнос подорожал на территории Новосибирской, Орловской, Ульяновской, Московской, Сахалинской, Омской областей и Якутии.

Исполнительный директор АРОКР Анна Мамонова считает, что политика сохранения прежних взносов на капитальный ремонт отрицательно сказывается на качестве реализации программ в регионах.

Несколько дней назад правоохранители задержали в Кудрово бывшего магаданского чиновника, который подозревается в растрате средств. Он присвоил себе из фонда капитального ремонта почти 60 тыс. рублей.

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