Трейлер трагикомедии Наталии Кончаловской «Первый снег» появился в Сети

Москва, 19 февраля. Трейлер дебютной трагикомедии Наталии Кончаловской «Первый снег» был опубликован на странице творческого объединения First Creative Union.

Кинокартина уже была отмечена спецпризом жюри на фестивале «Окно в Европу» в Выборге. Дебют Кончалосвкой оценили за «талантливое воплощение богатого и противоречивого женского мира».

Фильм стал первым не только для режиссера, но и для исполнительниц одних из главных ролей: Юлии Шульевой и десятилетней Анны Пересильд. Также в ленте снялись Елена Морозова, Марина Маныч, Маргарита Аброськина, Марк Эйдельштейн и другие, пишет газета «Культура». В российском прокате «Первый снег» должен выйти 3 марта 2022 года.

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