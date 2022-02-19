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Главы МИД G7 объявили о готовности вести диалог с Россией в сфере безопасности

Политика
Главы МИД G7 объявили о готовности вести диалог с Россией в сфере безопасности
japan.go.jp

Мюнхен, 19 февраля. Страны «Большой семерки» выпустили совместное заявление после встречи глав МИД стран. Они сообщили о готовности коммуницировать с Москвой по вопросам безопасности.

Представители «Группы семи» выступили в поддержку работы «нормандского формата» для урегулирования ситуации на Украине в рамках Минских соглашений. Они призвали к диалогу с Москвой в сфере европейской безопасности.

Наблюдатели ОБСЕ должны беспрепятственно выполнять свою работу на востоке соседнего с Россией государства, подчеркнули руководители МИД. Дипломаты также выразили приверженность суверенитету Украины.

Главы министерств и иностранных дел государств-членов G7 встретились на Мюнхенской конференции по безопасности. Стороны обсудили обстановку на Украине, сообщили журналисты.

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G7 украина безопасность
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