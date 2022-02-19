Индейцы в Эквадоре объявили режим ЧП из-за нелегальных шахт

Тена, 19 февраля. Лидеры коренных народов Эквадора объявили о введении режима чрезвычайного положения в амазонской провинции Напо в связи с ущербом, нанесенным в результате незаконной добычи полезных ископаемых в этом районе. Об этом сообщает телеканал TeleSUR.

Dirigentes indígenas de #Ecuador ???????? declararon en emergencia a la provincia amazónica de Napo, ante los daños causados a sus tierras por el avance de la minería ilegal en la zona https://t.co/QLkDEo73k9 — teleSUR TV (@teleSURtv) February 19, 2022

По словам генерального координатора Организаций коренных народов бассейна Амазонки, (COICA) Грегорио Мирабала, объявление режима ЧП поддержали несколько сообществ. Жители обеспокоены последствиями, вызванными незаконной добычей полезных ископаемых в провинции Напо. 13 февраля власти провели операцию в секторе Юцупино, на берегу реки Джатуньяку. В ходе нее были изъяты десятки экскаваторов и оборудование для добычи золота.

Вице-президент Конфедерации коренных народностей Эквадора (CONAIE) Зенаида Ясакама также осудила то, что в провинции продолжается разработка шахт и потребовала немедленного прекращения этой деятельности. Она также призвала власти расследовать все случаи нарушения закона по добыче полезных ископаемых.

Коренные жители попросили власти Эквадора провести анализ состояния воды в реках Джатуньяку, Юцупино, Чумбияку и Анзу на содержание ртути, которая используется при добыче.

В начале февраля в Эквадоре из-за разлива нефти под угрозой оказались коренные общины Амазонии.