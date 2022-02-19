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Индейцы в Эквадоре объявили режим ЧП из-за нелегальных шахт

  /   Обновлено: 19 февраля 2022 20:14
Весь мир
Индейцы в Эквадоре объявили режим ЧП из-за нелегальных шахт
pixabay.com  / 

Тена, 19 февраля. Лидеры коренных народов Эквадора объявили о введении режима чрезвычайного положения в амазонской провинции Напо в связи с ущербом, нанесенным в результате незаконной добычи полезных ископаемых в этом районе. Об этом сообщает телеканал TeleSUR.

По словам генерального координатора Организаций коренных народов бассейна Амазонки, (COICA) Грегорио Мирабала, объявление режима ЧП поддержали несколько сообществ. Жители обеспокоены последствиями, вызванными незаконной добычей полезных ископаемых в провинции Напо. 13 февраля власти провели операцию в секторе Юцупино, на берегу реки Джатуньяку. В ходе нее были изъяты десятки экскаваторов и оборудование для добычи золота.

Вице-президент Конфедерации коренных народностей Эквадора (CONAIE) Зенаида Ясакама также осудила то, что в провинции продолжается разработка шахт и потребовала немедленного прекращения этой деятельности. Она также призвала власти расследовать все случаи нарушения закона по добыче полезных ископаемых.

Коренные жители попросили власти Эквадора провести анализ состояния воды в реках Джатуньяку, Юцупино, Чумбияку и Анзу на содержание ртути, которая используется при добыче.

В начале февраля в Эквадоре из-за разлива нефти под угрозой оказались коренные общины Амазонии.

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чп эквадор коренные народы
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