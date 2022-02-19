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Хавбек «Ромы» Мхитарян может перебраться в РПЛ летом

Спорт
Хавбек «Ромы» Мхитарян может перебраться в РПЛ летом
Global Look Press  /  Fotografo01/Keystone Press Agency

Москва, 19 февраля. Полузащитник «Ромы» и сборной Армении Генрих Мхитарян может перебраться в Российскую премьер-лигу (РПЛ), футболистом интересуется московское «Динамо».

Согласно информации «РБ Спорт», столичный клуб рассматривает возможность подписания футболиста, чей контракт с римлянами истекает этим летом. Кроме того, предметный интерес к 33-летнему хавбеку проявляет еще одна российская команда.

Осенью прошлого года Мхитарян отказался переходить в «Зенит» и «Краснодар».

Ранее сообщалось, что голкипер подмосковных «Химок» Илья Лантратов может продолжить карьеру в петербургском клубе «Зенит». Отмечалось, что вратарь может пополнить ряды сине-бело-голубых в зимнее трансферное окно.

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футбол Генрих Мхитарян динамо
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