Хавбек «Ромы» Мхитарян может перебраться в РПЛ летом

Москва, 19 февраля. Полузащитник «Ромы» и сборной Армении Генрих Мхитарян может перебраться в Российскую премьер-лигу (РПЛ), футболистом интересуется московское «Динамо».

Согласно информации «РБ Спорт», столичный клуб рассматривает возможность подписания футболиста, чей контракт с римлянами истекает этим летом. Кроме того, предметный интерес к 33-летнему хавбеку проявляет еще одна российская команда.

Осенью прошлого года Мхитарян отказался переходить в «Зенит» и «Краснодар».

Ранее сообщалось, что голкипер подмосковных «Химок» Илья Лантратов может продолжить карьеру в петербургском клубе «Зенит». Отмечалось, что вратарь может пополнить ряды сине-бело-голубых в зимнее трансферное окно.