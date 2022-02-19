Власти Гаити пытаются достичь соглашения с оппозицией, чтобы остановить насилие

Порт-о-Пренс, 19 февраля. Население Гаити продолжает страдать от повышенного уровня насилия, вызванного деятельностью преступных групп, и политического вакуума. Об этом сообщает ООН.

Объединенное представительство ООН в Гаити заявило, что в стране до сих пор не урегулирован острый политический и институциональный кризис, характеризующийся контролем вооруженных группировок над жизнью миллионов граждан.

La situation politique en Haïti???????? reste tendue et fortement polarisée plus de sept mois après l’assassinat du Président Jovenel Moïse, a déclaré vendredi l'envoyée de l’ONU, Helen La Lime, devant le Conseil de sécurité@BINUH_UN@UNHaitihttps://t.co/6gl6MLGvG5 — ONU Info (@ONUinfo) February 18, 2022

Несмотря на попытки правоохранительных органов сдержать волну преступлений, в стране не хватает персонала и ресурсов, чтобы противостоять ухудшению обстановки в плане безопасности. Криминальные банды используют похищения, убийство и сексуальное насилие в качестве инструментов для запугивания населения и расширения контроля над территориями.

Офис ООН в Гаити настоял на необходимости принять меры по пресечению незаконного оборота оружия, а также разработать социально-экономические проекты для реинтеграции отдельных лиц в общество.

Кроме того, спустя шесть месяцев после разрушительного землетрясения, затронувшего юго-запад Гаити, инфраструктура страны до сих пор не восстановлена. По данным ЮНИСЕФ, более 1000 школ в департаментах Гранд-Анс и Нип находятся в разрушенном состоянии, из-за чего свыше 320 тысяч детей учатся в недопустимых условиях.

Ранее премьер-министр Гаити Ариэль Анри попросил помощи у международного сообщества для восстановления юга страны после стихийного бедствия. По подсчетам правительства, в следующие четыре года потребуется около 2 млрд долларов для строительства инфраструктуры после землетрясения магнитудой 7,2 балла.

Федеральное агентство новостей /

Переговоры с оппозицией

В политической сфере намечается небольшой прогресс в конфликте между правительством и оппозицией. На прошлой неделе сторонники Анри и организаторы движения на основе соглашения Монтаны начали переговоры с целью достижения консенсуса. Стороны имеют разные точки зрения касательно следующих мер по урегулированию кризиса. Ариэль Анри выступает за проведение выборов, а оппозиционеры настаивают на формировании переходного правительства на двухлетний срок. Переговоры пройдут за закрытыми дверьми и без внешних наблюдателей.

Жители Гаити 7 февраля вышли на акции протеста с требованиями назначить новое правительство и отправить в отставку нынешнего премьер-министра. Демонстрации были организованы политическими и социальными группами, выступающими за выполнение условий соглашения Монтаны. Именно тогда оппозиция потребовала немедленно провести переговоры, чтобы вместе найти выход из нынешнего кризиса.

Федеральное агентство новостей

Данная коалиция из различных правительственных и общественных организаций, вошедших в самопровозглашенный Национальный переходный совет, 30 января провела внутренние выборы, на которых Фриц Альфонс Жан был избран президентом временного правительства, а Стивен Бенуа — премьер-министром. Согласно их плану, Жан должен будет провести выборы на все государственные должности по истечении двухлетнего срока.