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Независимый эксперт Агбетсе о ситуации в ЦАР: страну спасли российские союзники

Весь мир
Независимый эксперт Агбетсе о ситуации в ЦАР: страну спасли российские союзники
Федеральное агентство новостей  /  Александр Васильев

Банги, 19 февраля. Российские союзники спасли Центральноафриканскую Республику от вооруженных группировок, заявил независимый эксперт по наблюдению за положением в области прав человека Марк Яо Агбетсе. Об этом сообщает The Nation Online.

В ходе недельного официального визита в ЦАР Агбетсе встретился с местными представителями власти. Эксперт признал, что ситуация в стране за последний год значительно улучшилась:

«В стране есть законный президент, который проводит последовательную политику по обеспечению безопасности и восстановлению экономики. Государство добилось прогресса в защите гражданского населения. Также в республике существует хорошо функционирующая система правосудия».

Независимый эксперт Агбетсе о ситуации в ЦАР: страну спасли российские союзники
Федеральное агентство новостей / Александр Васильев

Эксперт высоко оценил деятельность российских специалистов, которых западные СМИ причисляют к «ЧВК Вагнера». Агбетсе подчеркнул, что благодаря консультативной поддержке отечественных инструкторов армия ЦАР смогла защитить территориальную целостность страны:

«В настоящее время в ЦАР действуют только остатки группировок и разрозненные банды. Правительственные войска эффективно борются с преступниками. Боевики массово сдаются властям Центральноафриканской Республики и переходят на сторону правительства».

Ранее эксперт встретился с премьер-министром ЦАР Феликсом Молуа и попросил у него помощи в подготовке доклада о ситуации в стране.

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