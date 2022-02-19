Банги, 19 февраля. Российские союзники спасли Центральноафриканскую Республику от вооруженных группировок, заявил независимый эксперт по наблюдению за положением в области прав человека Марк Яо Агбетсе. Об этом сообщает The Nation Online.

В ходе недельного официального визита в ЦАР Агбетсе встретился с местными представителями власти. Эксперт признал, что ситуация в стране за последний год значительно улучшилась:

«В стране есть законный президент, который проводит последовательную политику по обеспечению безопасности и восстановлению экономики. Государство добилось прогресса в защите гражданского населения. Также в республике существует хорошо функционирующая система правосудия».

Федеральное агентство новостей / Александр Васильев

Эксперт высоко оценил деятельность российских специалистов, которых западные СМИ причисляют к «ЧВК Вагнера». Агбетсе подчеркнул, что благодаря консультативной поддержке отечественных инструкторов армия ЦАР смогла защитить территориальную целостность страны:

«В настоящее время в ЦАР действуют только остатки группировок и разрозненные банды. Правительственные войска эффективно борются с преступниками. Боевики массово сдаются властям Центральноафриканской Республики и переходят на сторону правительства».

Ранее эксперт встретился с премьер-министром ЦАР Феликсом Молуа и попросил у него помощи в подготовке доклада о ситуации в стране.