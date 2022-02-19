Новый премьер Ливии Фатхи Башага пообещал защищать суверенитет и границы страны

Мисурата, 19 февраля. Избранный парламентом Ливии премьер-министр Фатхи Башага подчеркнул необходимость начать примирение и сохранить единство страны.

В ходе своего выступления на одном из форумов города Мисурата новый глава правительства предостерег от сохранения нынешней ситуации в североафриканском государстве. По его словам, страну необходимо вывести из состояния продолжительных конфликтов, войн, финансовой коррупции и нестабильности в сфере безопасности.

«Создание государства не произойдет без достижения согласия между всеми ливийцами в различных регионах. Требуется также наличие одного правительства, чтобы затем приступить к реформам и развитию. Ливийский суверенитет и границы постоянно нарушаются», — отметил Башага в своей речи.

Премьер-министр признал, что страна столкнулась с рядом серьезных экономических проблем, над решением которых он намерен работать при содействии национальных экспертов. В частности, Башага подчеркнул необходимость укрепления ливийского динара и улучшения его нынешнего курса.

Новый глава правительства пообещал в течение срока его полномочий работать над тем, чтобы обеспечить проведение президентских и парламентских выборов, защитить суверенитет и границы страны, а также наметить план превращения Ливии в центр международной торговли. Кроме того, Башага упомянул о необходимости верховенства справедливости и равноправия между городами и населенными пунктами.

Фатхи Башага прибыл в родной город Мисурата в рамках консультационных встреч с различными сторонами. В настоящее время он работает над формированием нового кабмина, состав которого представит ливийскому парламенту в ближайшие дни.