Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
19 февраля 20:19
20:18
Шоу-бизнес
Игорь Крутой раскрыл причину неудачной карьеры певицы Алексы в шоу-бизнесе
20:18
Экономика
Более 400 млрд рублей планируют привлечь в экономику власти Дагестана к 2030 году
20:16
Весь мир
Независимый эксперт Агбетсе о ситуации в ЦАР: страну спасли российские союзники
20:14
Весь мир
Индейцы в Эквадоре объявили режим ЧП из-за нелегальных шахт
20:13
Происшествия
Асфальт провалился во дворе жилого дома на севере Петербурга
20:13
Весь мир
Малийцы сожгли флаги ЕС на митингах в честь вывода европейских войск
20:11
Армия
Народная милиция ДНР: ВСУ продолжают обстрелы Донбасса
20:10
Экономика
Жители России стали больше платить за капремонт
20:09
Армия
Несколько сильных взрывов прогремели в окрестностях Луганска
20:08
Общество
Трейлер трагикомедии Наталии Кончаловской «Первый снег» появился в Сети
Все новости

InsideOver: Россия заставит НАТО пожалеть о черноморских амбициях

Армия
InsideOver: Россия заставит НАТО пожалеть о черноморских амбициях
Федеральное агентство новостей

Рим, 19 февраля. Североатлантический альянс едва ли способен оценить последствия конфликта с Россией в Черном море, заявил итальянский аналитик Лоренцо Вита.

В публикации для InsideOver, которую приводит издание «ПолитРоссия», эксперт описал фатальный для Североатлантического альянса сценарий черноморского противостояния с РФ. По его словам, российский флот заставит НАТО пожалеть о своих военных амбициях.

«Возможность морской эскалации станет одним из стратегических кошмаров Североатлантического союза», — подчеркнул Лоренцо Вита.

InsideOver: Россия заставит НАТО пожалеть о черноморских амбициях
Федеральное агентство новостей /

Автор статьи полагает, что в случае начала вооруженного конфликта между Россией и НАТО корабли ВМФ РФ оперативно возьмут под свой контроль все торговые пути черноморской акватории. Это означает, что попыткой развязать войну в регионе Альянс подставит Украину. Порты обеспечивают 60% всего экспорта страны. Если их заблокируют, украинская экономика будет терять по 25 миллионов долларов ежедневно.

Ранее расчеты береговых ракетных комплексов «Бастион» и «Бал» Черноморского флота ВМФ РФ провели в Крыму учения по обеспечению обороны полуострова. Военные отработали отражение ударов корабельными группировками условного противника.

Вернуться назад
Все новости / Армия / InsideOver: Россия заставит НАТО пожалеть о черноморских амбициях
украина россия нато черное море
Комментировать