Рим, 19 февраля. Североатлантический альянс едва ли способен оценить последствия конфликта с Россией в Черном море, заявил итальянский аналитик Лоренцо Вита.

В публикации для InsideOver, которую приводит издание «ПолитРоссия», эксперт описал фатальный для Североатлантического альянса сценарий черноморского противостояния с РФ. По его словам, российский флот заставит НАТО пожалеть о своих военных амбициях.

«Возможность морской эскалации станет одним из стратегических кошмаров Североатлантического союза», — подчеркнул Лоренцо Вита.

Федеральное агентство новостей /

Автор статьи полагает, что в случае начала вооруженного конфликта между Россией и НАТО корабли ВМФ РФ оперативно возьмут под свой контроль все торговые пути черноморской акватории. Это означает, что попыткой развязать войну в регионе Альянс подставит Украину. Порты обеспечивают 60% всего экспорта страны. Если их заблокируют, украинская экономика будет терять по 25 миллионов долларов ежедневно.

Ранее расчеты береговых ракетных комплексов «Бастион» и «Бал» Черноморского флота ВМФ РФ провели в Крыму учения по обеспечению обороны полуострова. Военные отработали отражение ударов корабельными группировками условного противника.