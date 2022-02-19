Баранец: неожиданная реакция Донецка сорвала планы Киева на быстрый захват ЛДНР

Донецк, 19 февраля. Ответ Донецка и Луганска на массированные обстрелы ВСУ привел в замешательство как украинскую верхушку, так и ее американских кураторов.

Украинские стратеги рассчитывали на то, что массированными обстрелами Донбасса удастся либо запугать ЛДНР и прижать ополченцев к земле, после чего осуществить подобие блицкрига, либо спровоцировать жесткий ответ со стороны России. В любом случае Киев надеялся развязать большой конфликт с огромным количеством жертв и масштабных разрушений, сохраняя при этом некую завесу тайны над происходящим в Донбассе. Мировое сообщество должно было свято верить в антироссийские тезисы, распространяемые украинской и американской пропагандой — мол, что бы ни случилось, во всем виновата Россия.

Первые же действия руководства республик Донбасса разрушили все эти планы Киева и коллективного запада до основания. Массовая эвакуация мирных жителей ЛНР и ДНР под звуки канонады с украинской стороны привлекла внимание всего мирового сообщества. Мир увидел, что Украина спровоцировала в Донбассе гуманитарную катастрофу, а Россия делает все возможное, чтобы спасти миллионы людей. Теперь даже самый заклятый враг РФ в Конгрессе США не посмеет сказать, что в этой ситуации виновата Россия и что она ведет какие-либо боевые действия в Донбассе. Если сейчас ВСУ пойдут в наступление, именно Украина предстанет перед всем мировым сообществом как агрессор и военный преступник, устроивший геноцид мирного населения. Даже совокупные усилия всех западных и украинских пропагандистов не помогут исказить картинку настолько, чтобы в этой ситуации оказались виноваты ЛНР, ДНР и Россия.

Федеральное агентство новостей /

Таким мнением с подписчиками канала Владимира Соловьева поделился военный обозреватель «Комсомольской правды» Виктор Баранец, подчеркнув, что оперативная реакция Донецка и Луганска просто выбила Украину и США из колеи.

«Я уверен, что в Киеве и Вашингтоне не ждали, что реакция руководства республик Донбасса будет такой решительной по поводу эвакуации мирного населения в Россия. Это был самый неожиданный ответ на агрессию ВСУ, который в Киеве могли только представить. И эта реакция Донецка в первый же день атаки сорвала планы Киева на быстрый захват ЛДНР. Как бы там ни выла, ни дурачила народ западная пропаганда, но потоки беженцев заставляют чесать репу даже самых лютых врагов России и сторонников Украины. Естественно, запад сейчас в растерянности, потому что, как бы это кощунственно ни звучало, Донбасс оказывается слишком очевидной жертвой, чтобы мировое сообщество даже сквозь зубы этого не признало», — оценил продуманный ход Донецка и Луганска Баранец.

Ранее репортер Руденко рассказал, какой провокацией против ЛДНР Украина подставила под удар миллион собственных граждан.