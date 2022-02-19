Ополченец ДНР назвал попавший в украинский детсад снаряд родным братом пули Кеннеди

Луганск, 19 февраля. Доброволец ополчения ДНР 2014 года Павел Кухмиров прокомментировал сомнительный обстрел детского сада в Станице Луганской.

Кухмиров отметил, что 122-миллиметровый снаряд, который влетел в стену детского учреждения, на видео попросту исчез. Публицист сравнил этот случай с загадочным убийством 35-го президента США Джона Кеннеди.

«Это, по-моему, снаряд родной брат той самой пули, которая убила Кеннеди. Которая несколько раз в него влетала, потом обратно вылетала, возвращалась и действовала странным образом не в соответствии с законом физики. Я, конечно, мог чего-то не заметить на этих фотографиях, но у меня сложилось впечатление, что 122-миллиметровый снаряд влетел в помещение и в нем растаял в воздухе», — поделился своим мнением публицист в на пресс-конференции Медиагруппы «Патриот».

Собеседник агентства отметил, что в обстрелянном помещении аккуратно были разложены детские мячики. На кадрах не было никаких следов пожара, а стекла на окнах остались целыми.

«Эти люди вообще видели хоть раз прямое попадание снаряда в дом? Те, которые сооружали это произведение искусства?» — задал риторический вопрос ополченец ДНР.

Уже через пять минут после обстрела на место событий прибыли съемочные группы иностранных и украинских СМИ. Журналисты даже не усомнились в случившимся.

«Люди работают, что вы в самом деле. Они за это получают зарплату, они действуют так, как им положено. Что удивляться? Подавляющее большинство журналистов на войне – это пропагандисты», — объяснил Кухмиров.

Представители Вооруженных сил Украины (ВСУ) ранее сообщили об артиллерийском обстреле населенного пункта Станица Луганская 17 февраля. По утверждению пресс-службы командования операции объединенных сил ВСУ, на территории детского сада якобы разорвался артиллерийский снаряд с территории Донбасса , что привело к ранениям мирных граждан.