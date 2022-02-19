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«Физкульт-привет». Триумф Большунова, финал по хоккею и золото фигуристок

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Подходят к концу XXIV зимние Олимпийские игры. Россия уже установила рекорд в новейшей истории отечественного спорта по количеству медалей на зимних Олимпиадах. Всего на счету россиян 31 награда, в том числе шесть золотых, 11 серебряных и 14 бронзовых медалей. И это еще не все. Все точки над «и» поставит завтрашний заключительный день игр в Пекине.

Александр Большунов пополнил копилку сборной России очередным золотом. На счету российского спортсмена уже пять медалей, из которых три за первое место. Такой же золотой раскраски он выбрал и ботинки, в которых отправился получать награду.

А вот у фигуристок церемонии награждения могло и не быть. МОК заранее объявил, что не будет вручать цветы и медали, если в тройку пробьется Камила Валиева. Но она оказалась лишь на четвертом месте. Золотой и серебряной панд удостоились наши одиночницы Аня Щербакова и Александра Трусова. Расскажем о переживаниях наших девчонок.

Проследим с вами за хоккейными баталиями и вспомним напряженный матч со Шведами, где победителя удалось выявить только на восьмом буллите. Впереди финал со сборной Финляндии. Ставим будильник на семь утра и болеем.

О рекорде Кирилла Капризова, «короле нокаутов» и российском полицейском-боксере ММА расскажем в новом выпуске передачи «Физкульт-привет».

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физкульт-привет
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