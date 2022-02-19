Что пишут украинские СМИ и соцсети об обострении в Донбассе

Начало эвакуации населения из ДНР и ЛНР в Россию, начавшееся вечером 18 февраля, не на шутку встревожило украинцев. Многие тут поняли, что наступление ВСУ и новая война уже не за горами. Впрочем, узнать об этом из местных телеканалов в Киеве было невозможно, передает из Киева корреспондент ФАН.

Поздним вечером 18 февраля жизнь в Киеве текла своим чередом — вовсю работали ТРЦ и рестораны, стайки молодежи тусовались на Спортивной площади и возле популярных клубов на улице Шота Руставели. Киевляне побогаче тусовались вокруг элитного винного супермаркета «Гудвайн» — затаривались вином по несколько сотен, а то и тысяч гривен за бутылку. Почти никто из них не слышал ни о какой эвакуации, начавшейся на востоке страны.

Дело в том, что подавляющее большинство местных интернет-порталов и телеканалов об этом просто не рассказывали. Так что главным политическим событием для многих киевлян стала драка в эфире еженедельного ток-шоу Савика Шустера «Свобода слова» — порохобот Юрий Бутусов и депутат Рады Нестор Шуфрич схватились врукопашную прямо в студии. Именно в этот день стало ясно, для чего иностранные кураторы силами местного совета безопасности так долго и тщательно зачищали информационное поле страны от независимых телеканалов.

Раньше о любом обострении в Донбассе мгновенно становилось известно по телеканалам «112 Украина», ZIK и NewsOne, но их закрыли еще в феврале 2020-го. Последним источником вменяемой информации до начала февраля 2022-го оставался телеканал «Наш», но десять дней назад закрыли и его. Да, в YouTube сегодня вещают клоны закрытых независимых каналов UkrLive и «Перший Незалежний», но их голоса слышат несравнимо меньшее количество украинцев.

То есть, если кураторы Украины стремились к полной информационной изоляции страны, то эту работу можно считать выполненной на совесть и почти законченной. Зато любому украинцу прекрасно видны и слышны мнения радикальных и полунационалистических сайтов и телеканалов. Они убеждают граждан в том, что никакого наступления ВСУ не предвидится, «все хорошо, прекрасная маркиза», а напасть на Украину может только злокозненная Россия.

Один из ярких образчиков такого СМИ, сайт Obozrevatel.ua, написал:

«Лидеры ЛДНР Денис Пушилин и Леонид Пасечник 18 февраля заявили о срочной эвакуации населения оккупированных территорий в РФ и объявили всеобщую мобилизацию мужчин старше 17 лет. Все это они объясняют фейковой информацией о якобы «наступлении» ВСУ в Донбассе, которую распространяют российские пропагандисты. При этом, как выяснилось, свои видеобращения главы «республик» записали за два дня до публикации — до заявленной ими «атаки Украины». Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный призвал не верить фейкам и заявил: «Украина не планирует наступательных операций и не собирается освобождать оккупированные территории», — пишет Obozrevatel.ua. — При этом в рамках объявленной эвакуации местные не спешат покидать свои дома, а многие россияне не особо ждут у себя «беженцев». Об этом говорят многие комментарии в соцсетях. Некоторые в России и вовсе предлагают «отправить украинцев в Сибирь или Магадан». В то же время автобусы с людьми уезжают из ЛДНР полупустыми, а сами распоряжения местных глав вызвали разногласия даже среди повстанцев. Эвакуироваться никто не спешит. Панике, которую нагнетают власти, поддались немногие. В соцсетях появились видео, как в одном из донецких клубов проходит дискотека, на которой молодежь беззаботно отдыхает».

Федеральное агентство новостей /

Тем временем издание «Апостроф» публикует вот такие «сводки с фронта».

«Российские войска 19 февраля открыли огонь из тяжелого вооружения по собственным позициям (!) в районе села Пикузы, пытаясь таким образом обвинить в обстрелах ВСУ. Об этом сообщают в оперативно-тактической группировке «Восток». Все это свидетельствует, что повстанцы пытаются выдать обстрел своих позиций за ответный огонь наших военных. Они в очередной раз продемонстрировали свое циничное и безразличное отношение к жизни и здоровью мирных жителей. Противник продолжает информационную войну с целью обвинить ВСУ в обстрелах гражданского населения, скрывая этим собственные коварные действия», — пишет «Апостроф».

Из этого видно, что кураторы тщательно подготовили основные массмедиа Украины к тому, чтобы оперативно выдавать черное за белое — «ВСУ не стреляют, это повстанцы лупят из пушек по своим». При всей чудовищности этой лжи ее эффект кратно усиливается тем, что примерно то же самое пишут и основные СМИ на Западе.

Достаточно прямо пишет о происходящем журналист-радикал Юрий Бутусов.

«Нужно поблагодарить наших союзников, Байдена и Джонсона, за то, что НАТО своей информационной кампанией упредило российское вторжение. Пока недалекие украинские руководители ругают НАТО за «нагнетание паники», наши союзники создали во всем мире мощное проукраинское информационное поле. Теперь любые боевые действия в Донбассе рассматриваются в мире как «подготовка российского вторжения», — с гордостью пишет Бутусов. — Сегодняшнее заявление об эвакуации населения в ЛДНР имеет свои причины. РФ шокирована масштабом реакции мировых СМИ на обстрелы 17 февраля. Все мировые массмедиа показали обстрелы детского садика и школы на Луганщине. В результате обстрелы в Донбассе определены как «российская агрессия». Россия проиграла НАТО информационную борьбу за военное вторжение. Кремль намерен противодействовать эффективной кампании НАТО по борьбе с российской агрессией, и ДНР начал игру по изображению «украинского наступления». Впрочем, эта борьба — безнадежная, российским СМИ могут поверить только абсолютные маргиналы. Спасибо нашим союзникам по НАТО».

Тем не менее в украинских соцсетях и Telegram-каналах звучат и вполне вменяемые голоса политических комментаторов. Так, Telegram-канал «Запрещенная Украина» пишет:

«Министр обороны Алексей Резников обратился к жителям Донбасса и заявил, что мы не являемся для них врагом. Он призвал дончан не бояться. А обстрелы, наверное, следует воспринимать как проявление уважения и заботы. Ведь стреляют — значит любят!»

Киевский политолог Андрей Головачев отметил в соцсетях, что теперь России особо нечего терять в «донбасском кейсе».

«Практически никто не обратил внимание на важнейший момент: США убедили весь мир, что Россия собирается совершить агрессию против Украины, и провела для этого все необходимые военно-мобилизационные мероприятия. По сути, это означает, что Россия более не является гарантом исполнения Минских соглашений. Этот факт окончательно и бесповоротно разрушает всю конструкцию МС. МС это уже история. Думаю, Владимир Путин говорит о том, что он все еще верит в потенциал и безальтернативность МС, просто по инерции, — отметил Головачев в соцсетях. — Россия отлично понимает, что из МС уже ничего не «выжать», и впереди — неизбежное возобновление войны в Донбассе, которая должна как-то разрубить «донбасский узел». Поэтому РФ запустила процедуру признания ОРДЛО. При этом Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело по «факту геноцида русских украинскими вооруженными формированиями». По сути, это — отложенное и завуалированное объявление войны. Что будет дальше, точно никто не знает. Но России уже особо терять нечего в «донбасском кейсе».

Федеральное агентство новостей /

Пророссийски настроенный журналист Юрий Ткачев весьма критически воспринял последние события.

«Заявления об эвакуации ДНР и ЛНР — это попытка спровоцировать ВСУ», заявил глава СНБО Данилов. Ну, реально, человек — совсем тупой. Как именно эвакуация мирного населения может спровоцировать на наступление того, кто, если верить Данилову, наступать не собирается? Его там Байден не кусал? Или это он покусал Байдена? В целом по брифингу Данилова, Залищук и главкома ВСУ: они там все «на измене» и реально не понимают, что происходит. То ли реально в Донбассе ничего не планируется, то ли их просто не ввели в курс дела, — считает Ткачев. — С началом военной операции ВСУ в Донбассе последует зачистка «идеологически ненадежных элементов» по всей стране. Я абсолютно уверен, что такая зачистка будет. Если у вас есть основания полагать, что вы «на карандаше» у СБУ, то подумайте о собственной безопасности. Я не думаю, что речь будет идти о резне. Скорее всего, «ненадежные» просто исчезнут — до разрешения ситуации. Кто-то из них потом, конечно, может так и не найтись. Но, если войны не будет, то пока не будет и «зачистки». У меня пока нет уверенности, что операция Киева в Донбассе представляет собой дело решенное».

В свою очередь независимый Telegram-канал «Политика Страны» сообщает, что в Офисе президента происходящее воспринимают всего лишь как подготовку РФ к признанию независимости ЛДНР.