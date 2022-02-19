Падение продаж Hyundai и KIA зафиксировано на российском рынке

Москва, 19 февраля. Продажи автомобилей Hyundai и KIA в январе 2022 года значительно упали на фоне стремительного роста цен. Подорожание иномарок вызвало интерес у меньшего числа покупателей, сообщает SOLENKA.INFO.

Автоэксперт Максим Талмашев отметил, что дорожают не только машины, но и наценки на них в дилерских центрах. В связи с этим упали продажи не только автомобилей марок Hyundai и KIA, но и Skoda и Volkswagen.

Исключением пока еще являются дилерские центры Toyota, где нет недостатка в посетителях, несмотря на рост цен на машины. Далеко не все покупают автомобили этой марки, отдавая предпочтение Chery и Haval.

Максим Талмашев отметил, что автодилеры должны винить себя в отсутствии покупателей. Производители на почве дефицита поднимают стоимость машин, автодилеры вслед за ними делают то же самое.

Компания Cadillac в феврале подняла цены на все модели автомобилей на 2,8% - 4,8% (120 - 301 тысячу рублей).