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Жители Мытищ просят призвать к ответственности мужчину, который бросил умирать на морозе кота

Общество
Жители Мытищ просят призвать к ответственности мужчину, который бросил умирать на морозе кота
pixabay.com

Москва, 19 февраля. Жители Мытищ обратились с заявлением в прокуратуру с требованием наказать неизвестного мужчину, бросившего умирать больного кота. Он оставит его под дверьми ветеринарной клиники, что было зафиксировано камерами видеонаблюдения.

Ассистент ветеринарной клиники рассказала, что 7 февраля мужчина подъехал к зданию клиники, расположенной на Силикатной улице. Подойдя к дверям, он оставил пакет с котом, после чего уехал в неизвестном направлении. Как утверждают сотрудники клиники, он не звонил в дверной звонок и никак не проинформировал о своем приезде, передает канал Mash в мессенджере Telegram.

Через некоторое время ветеринары обнаружили кота, не подающего признаков жизни. По их словам, он был еще жив в тот момент, когда его хозяин доставил его в клинику. Отмечается, что кот, вероятнее всего, болел лейкозом. Это заболевание поддается лечению, однако терапия стоит дорого.

Местные жители возмутились действиями мужчины и принялись самостоятельно его искать. Они уже нашли предполагаемого хозяина кота и обратились в прокуратуру с заявлением, в котором они требуют наказать его в соответствии с российским законодательством.

Как сообщалось ранее, в Самаре прошел митинг против живодера, повесившего кошку во дворе одной из школ. Его опознали по записи с домофона. Самарцы призвали отправить изувера на принудительное лечение в психоневрологический диспансер.

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кот смерть заявление прокуратура поиски наказание
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