Форум стран-экспортеров газа обсудит кризис на рынках Европы в ходе саммита в Катаре

Доха, 19 февраля. Участники Форума стран-экспортеров газа обсудят тревожные явления на мировом газовом рынке в ходе саммита, который пройдет в столице Катара 20 февраля.

Президент Ирана Эбрахим Раиси, а также президент Алжира Абдельмаджид Теббун присоединятся к мероприятию 22 февраля.

Группа, участники которой обладают 71% всех разведанных запасов газа на Земле, сталкивается с растущим давлением. Это, в свою очередь, связано с напряженностью вокруг Украины, которую в настоящий момент нагнетает Запад. В результате Европа опасается за поставки газа из России и теперь ищет альтернативных экспортеров.

Qatar hosts the 6th Gas Exporting Countries Forum Summit⁣⁣

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20-22 February 2022⁣⁣

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Natural Gas: Shaping the Energy Future#gecf6thsummit⁣#Qatar pic.twitter.com/lGSh9I5qHW — QatarEnergy (@qatar_energy) February 19, 2022

Основная сложность заключается в том, что почти все участники форума либо уже вышли на максимальный уровень производства газа, либо близки к нему, и увеличение поставок в Европу возможно лишь в ущерб действующим потребителям. Дипломаты, участвовавшие в подготовке саммита, ожидают, что президент России Владимир Путин не воспользуется приглашением и не посетит встречу.

«Россия играет доминирующую роль в отрасли, поскольку ее гигант «Газпром» — единственное предприятие, имеющее свободные мощности. Так что решает Путин, и он решает в Кремле», — сообщил Тьерри Бро, профессор Института политических исследований в Париже.

Leading gas producers meet in #Qatar from Sunday to discuss how to answer frantic world demand, but Russian President #Putin is expected to stay away as #Ukraine tensions soar, diplomats said.



https://t.co/2agOWZcI1u — Deccan Herald (@DeccanHerald) February 19, 2022

Увеличение объемов добычи газа требует внушительных инвестиций и времени. Эксперт ожидает, что саммит направит Европе очередное послание на тему выгодности долгосрочных контрактов, которых Евросоюз, как правило, избегает, и сейчас за это расплачивается.

«Для России и Катара цель состоит в том, чтобы максимизировать доходы и гарантировать долгосрочный рынок для своего газового товара», — добавил он.

Специалист по безопасности из Королевского колледжа в Лондоне Андреас Криг считает, что Катар мог бы вновь сыграть роль посредника, коим он выступает в переговорах «Талибана»1 (запрещен в РФ) с окружающим миром. Ранее в Дохе проходили консультации о формировании совместного правительства «Талибана» и официального Кабула до падения последнего 15 августа 2021 года. Именно здесь было заключено Дохийское соглашение, предусматривающее вывод контингентов НАТО из Афганистана, а военная база США на территории эмирата использовалась как перевалочный пункт, куда первым делом направлялись эвакуируемые иностранные посольства, военнослужащие, беженцы.

«Катар мог бы использовать этот форум, чтобы связаться с Россией по поводу Украины, поскольку все стороны обеспокоены тем, что эскалация кризиса будет означать для глобальной безопасности поставок газа», — сказал он.

Эксперт добавил, что России могут понадобиться контакты с Катаром, поскольку европейские клиенты рассматривают эмират как альтернативного поставщика. В настоящее время доля России на европейском рынке составляет 40%, а доля Катара — 5% процентов.

В начале февраля 2022 года катарский эмир Тамим бин Хамад Аль Тани посетил Вашингтон, где из рук Джо Байдена получил статус основного внеблокового союзника НАТО. В ходе встречи президент США предложил монарху заменить Россию на газовом рынке Европы в случае введения потенциальных санкций против РФ в рамках украинской истерии.

If Russian flows be disrupted with Ukraine,US asked Qatar if they'll be able to supply Europe with LNG.

Fact:Qatar hasn’t approached Asian customers on diverting gas to Europe, also if Russia doesn’t supply, gap won't be filled by some other. @EmmaMAshfordhttps://t.co/KS1OuT1Mky — Fact Mirror (@fact_mirrorr) February 4, 2022

Официальный ответ последовал через несколько дней из уст министра энергетики Катара Саада Шерида Аль Кааби. Чиновник четко заявил, что при уходе России возникший вакуум не сможет заполнить никто.

Катар является производителем сжиженного природного газа (СПГ), большая часть которого продается в Азию. До 95% контрактных обязательств эмирата являются долгосрочными, что в условиях максимальной нагрузки на производственные мощности не позволяют ему в скором времени направить серьезные объемы газа в Европу. Ожидается, что данная ситуация не изменится до 2026-2028 гг., когда в строй окажутся введены новые заводы по сжижению газа.

Exports of liquefied natural gas (#LNG) from #Qatar’s Ras Laffan liquefaction plant have been lower over the past few days as two of the facility’s mega trains have been down, three industry sources say.https://t.co/UOrzCMsXC5 — Al Arabiya English (@AlArabiya_Eng) February 18, 2022

Отдельно для Катара стоит вопрос с Ираном, с которым он черпает газ из одного и того же месторождения в Персидском заливе. Эмират может являться неофициальным посредником между Тегераном и Вашингтоном в контексте венских переговоров о возрождении ядерной сделки. Успешное завершение этого процесса могло бы снять санкции с Ирана, что теоретически высвободило бы иранский газ для мирового рынка.

«Снятие санкций с Ирана в конечном итоге также затронет газовый сектор, что будет способствовать достижению общей цели форума по обеспечению безопасности поставок газа», — сказал Криг.

1 Организация запрещена на территории РФ.