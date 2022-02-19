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Публицист Елена Заславская заявила, что жители ЛНР и ДНР ощущают себя частью России

  /   Обновлено: 19 февраля 2022 19:42
Общество
Публицист Елена Заславская заявила, что жители ЛНР и ДНР ощущают себя частью России
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Санкт-Петербург, 19 февраля. Редактор газеты «Камертон» и жительница Луганска Елена Заславская рассказала, каковы настроения жителей Донбасса и что на самом деле происходит в регионе.

Публицист ответила на вопрос, ждут ли в Донецкой и Луганской Народных Республиках признания со стороны России. По ее словам, жители ДНР и ЛНР надеются, что это произойдет в ближайшее время.

«Конечно, мы ждем признания, мы очень обрадовались, когда появился соответствующий законопроект. Надеемся, что в ближайшее время это произойдет. Мы де-факто Россия, поэтому ощущаем себя передовой русского мира. Хочется, чтобы де-юро это тоже стало так», — объяснила Заславская в рамках пресс-конференции, организованной Медиагруппой «Патриот».

Обстановка в Донбассе существенно накалилась начиная с пятницы. Вдоль линии соприкосновения 18 и 19 февраля шла стрельбы, а в Донецке и Луганске гремели взрывы. По словам Заславской, паники в Луганске нет, однако настроения у людей в целом тревожные, а все разговоры так или иначе касаются текущего обострения.

Ночную диверсию ВСУ на территории ДНР можно смело назвать актом геноцида, направленным не только против жителей республик, но и против украинцев. Таким мнением ранее поделился донецкий репортер Андрей Руденко.

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ЛНР днр россия заславская медиагруппа патриот
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