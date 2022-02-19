Российским пенсионерам напомнили условия начисления 5 тысяч рублей в 2022 году

Москва, 19 февраля. Некоторые российские пенсионеры в 2022 году получат единовременную выплату в размере 5 тысяч рублей. Средства на это заложены в федеральном бюджете, сообщает PRIMPRESS.

Юрист Ирина Сивакова пояснила, что выплату смогут получить не все пенсионеры. В 2017 году не все пожилые люди по ряду причин смогли получить назначенную государством выплату в размере 5 тысяч рублей. Она была введена для компенсации инфляции.

Деньги тем, кто не получил полагающиеся средства в 2017 году, будут выплачены в течение 2022 года. Если пожилых граждан уже нет в живых, выплата будет перечислена их наследникам.

Военным пенсионерам проиндексируют пенсию на 8,6%. Пособия будут повышены задним числом — с 1 января 2022 года.