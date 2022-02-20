Ополченец ДНР рассказал, как жители Донбасса реагируют на провокации ВСУ

Публицист, ополченец ДНР Павел Кухмиров рассказал в эфире пресс-центра Медиагруппы «Патриот», какие провокации устраивают украинские военные на территории непризнанных республик Донбасса и как на это реагируют жители ЛДНР.

По словам ополченца, обстрелы украинскими военными ЛНР и ДНР еще не достигли тех масштабов, которые были в 2014–2015 годах, но они уже заставили сильно поволноваться жителей республик.

«Сейчас пока не происходит массированных бомбардировок больших городов, нет массовых прорывов военных. Может быть, это все впереди, но в данный момент ничего такого нет. Поэтому гражданское население не реагирует так резко на обстрелы», — рассказал Павел Кухмиров.

Жители республик, по его словам, живо отреагировали на призыв к мобилизации, и в целом большинство из них настроены защищать независимость своих республик.

«То, что вывезли детей, — это правильно, но можно было сделать это как-то иначе, не вызывая панических настроений. Здесь такое происходит периодически, но в этот раз как-то особенно экзальтированно — особенно впечатлительные граждане уезжают, большинство остается», — пояснил ополченец.

Тому, что диверсионные группы ВСУ начали подрывать важные объекты жизнеобеспечения ЛДНР, публицист не удивляется.

«Это объективная реальность продолжается уже восемь лет. ВСУ периодически устраивают теракты и периодически у нас что-то взрывают, иногда убивают людей. Не надо забывать, что данные граждане физически ликвидировали довольно большую группу людей, включая известных командиров. Так что взрыв машины на парковке в Луганске и взрыв газопровода — это, конечно, неприятная вещь, но на серьезную угрозу пока не тянет. Скорее, это больше походит на приемы психологического террора», — отметил Павел Кухмиров.

На фоне обострения ситуации на линии соприкосновения украинские СМИ, по словам ополченца, развернули масштабную кампанию по производству фейковых новостей, направленную на международную дискредитацию защитников ЛДНР. К подобным мистификациям он отнес сюжеты с обстрелом детского сада в Станице Луганской на подконтрольной Киеву территории.

«По-моему, снаряд, который туда попал, это родной брат пули, убившей Кеннеди, которая несколько раз в него влетала, потом обратно вылетала, опять вернулась и т. д., в общем, действовала странным образом, не соответствующим законам физики. Я, конечно, мог чего-то не заметить на фотографиях в детском саду, но у меня сложилось впечатление, что 122-миллиметровый снаряд влетел в помещение и растаял в воздухе. Как трогательно разложены неповрежденные мячики детские в этом помещении! При этом нет никаких следов пожара, целые стекла. Эти люди, которые сооружали это произведение искусства, вообще видели хоть раз результаты прямого попадания снаряда в дом?» — иронизирует Павел Кухмиров.

По мнению ополченца, украинские СМИ и их европейские партнеры хорошо подготовились к началу нового витка обострения в Донбассе.