Украинский социолог Копатько оценил положение Донецка в информационной борьбе с Западом

Санкт-Петербург, 19 февраля. Донбасс проигрывает Западу в количестве подаваемой информации в СМИ о военной обстановке в республике. Об этом заявил украинский социолог Евгений Копатько в эфире Медиагруппы «Патриот».

Однако эксперт не считает нужным рассматривать этот вопрос с точки зрения проигрыша или выигрыша каждой из сторон. Гораздо важнее, по его мнению, грамотно доносить всю необходимую информацию жителям ДНР и ЛНР о происходящем, чтобы они понимали, что им делать, и не паниковали.

«А то, что в этой информационной войне преимущество колоссальное на стороне Запада и вся мировая повестка против России сейчас и против Донбасса, ну это не надо быть ни социологом, ни журналистом. Любой здравый человек видит этот навал информационный», — заявил Копатько.

Военная обстановка в Донбассе, начиная с пятницы, значительно обострилась. В пятницу и субботу, 18 и 19 февраля, вдоль линии соприкосновения шла стрельба, взрывы прогремели в Донецке и Луганске. Из Донбасса начали эвакуировать женщин и детей в приграничные районы РФ, а в самих республиках объявлена мобилизация.

Ситуация на линии разграничения в Донбассе остается критической. Такое заявление сделал официальный представитель Народной милиции ДНР Эдуард Басурин.