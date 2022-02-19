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Задержанный в ДНР украинский агент раскрыл планы Киева по захвату Донбасса

Армия
Задержанный в ДНР украинский агент раскрыл планы Киева по захвату Донбасса
Федеральное агентство новостей

Донецк, 19 февраля. Вооруженные силы Украины планируют накрыть Донецк массированным артиллерийским обстрелом, сообщил задержанный в ДНР агент украинских спецслужб Антон Мацанюк.

Мужчина раскрыл планы Киева по захвату Донбасса, сославшись на слова своего куратора. Тот, в частности, рекомендовал держаться подальше от столицы ДНР.

«Сказал, что желательно выехать с территории Донецка подальше, допустим Шахтерск, Торез, в те города ближе к границе, Донецк будет подвергать массированному артиллерийскому обстрелу и там не находиться желательно в многоэтажных домах многоквартирных, потому что можно погибнуть», — рассказал задержанный в эфире Первого канала.

Ранее Мацанюк также рассказал, что создал в ДНР некую «спящую ячейку». Он вербовал туда людей для проведения терактов в Донбассе.

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