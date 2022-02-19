Политолог Федоров объяснил, почему сложно сделать реальные выводы о ситуации в Донбассе

Ведущий научный сотрудник Института Европы РАН Сергей Федоров в беседе с ФАН прокомментировал осложнение ситуации на юго-востоке Украины и массовую эвакуацию населения из ДНР и ЛНР.

«Хотелось бы надеяться, что это обострение все-таки не перерастет в крупномасштабное столкновение, хотя предпосылки к этому есть. И то, что руководство ЛНР и ДНР решило эвакуировать людей, говорит о том, что они имеют основание для этого. Это не паника, а разумное решение, чтобы минимизировать возможные потери среди мирного населения. И это очень важно», — подчеркнул политолог.

По словам Сергея Федорова, никто из аналитиков и политологов не сможет сейчас дать точный прогноз дальнейшего развития событий.

«Много сценариев развития может быть. Идет информационная война. И сделать выводы о реальной ситуации очень сложно. Я думаю, что наше руководство и руководство ЛНР и ДНР обладают точной информацией и принимают соответствующее решение. И я надеюсь, что горячие головы на Украине понимают, что масштабная война в Донбассе чревата очень тяжелыми последствиями для всех, конечно, но для Украины прежде всего. Ведь она потеряет свою территориальную конфигурацию без Крыма и без Донбасса, а возможно, и больше. Поэтому риски для Украины в этом плане очень высокие», — объяснил Сергей Федоров.

ФБА «Экономика сегодня» /

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