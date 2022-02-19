Ипотека в России дорожает на фоне роста ключевой ставки

Москва, 19 февраля. Российские банки продолжают повышать ставки по ипотеке, следуя динамике ключевой ставки ЦБ. Об этом рассказали опрошенные РИА Новости игроки рынка.

Так, «Сбер» в конце недели поднял ипотечные ставки на новостройки и вторичное жилье на один процентный пункт — до 11,3%. Аналогичные решения уже приняли либо собираются принять еще несколько участников рынка, в том числе «Росбанк» и «Промсвязьбанк».

В ВТБ сообщили, что внимательно следят за ситуацией на рынке. Пока банк не менял условия по своим ипотечным кредитам, однако он допускает пересмотр тарифов. «Открытие» и «Московский кредитный банк» собираются последить за рынком и уже после этого принимать решение по ставкам.

Покупка загородных домов в ипотеку стала пользоваться большей популярностью у жителей России. На интерес к частной недвижимости повлияла пандемия COVID-19, отметили в сервисе «Домклик».