Стариков объяснил нелепые слова постпреда США в ООН про «нападение» России на Европу

Официальный представитель США в ООН, рассказывая о былых «нападениях» нашего государства на страны Европы, продемонстрировала свою некомпетентность и выразила общий антироссийский настрой западного истеблишмента. Такое мнение высказал ФАН российский политик и общественный деятель Николай Стариков.

Накануне постпред США при ООН Линда Томас-Гринфилд в интервью CNN заявила о «вторжениях России в части Восточной Европы», пытаясь аргументировать якобы имеющиеся у России планы напасть на Украину, однако, не смогла пояснить, в какие именно европейские страны «вторгалась» Россия.

Несколько ранее министр иностранных дел Великобритании Лиз Трасс на переговорах в Москве заявила о том, что якобы на Воронеж и Ростов не распространяется суверенитет России.

Автор ряда книг по новой и новейшей истории Николай Стариков предположил, что постпред США при ООН, получившая англо-саксонское воспитание, чувствует, что «Россия виновата», но не может связно выразить, почему. По версии политолога, американке не позволяет это сделать полученное ею плохое образование.

«Поскольку образовательный и интеллектуальный уровень западной элиты тает на глазах, как весенний снег, можно только догадываться, что хотела сказать госпожа Томас-Гринфилд. Полагаю, она считает, что Россия, в целом, всегда была «отрицательным персонажем» для европейской истории. Ее этому учили: «Русские — плохо!» Этот постулат в Америке и Европе не требует доказательств. Возможно, она даже что-то слышала о том, что в 1956 году был подавлен фашистский мятеж в Венгрии, а в 1968 году правительство Чехословакии попросило союзников по Варшавскому договору об оказании помощи в борьбе с группировками, которые при поддержке западных стран готовили государственный переворот. Все это могло смешаться в ее голове с освободительным походом русской армии, которая гнала Наполеона во время Отечественной войны 1812 года и разгромом Советской Армией Гитлера в 1945 году», — высказал свое мнение эксперт.

Собеседник ФАН напомнил, что глава МИД Великобритании Лиз Трасс, посетившая Россию, также допускала странные и необъяснимые заявления. Стариков озвучил догадку: если у представителя США при ООН Линды Томас-Гринфилд кто-то из журналистов все-таки потребует объяснений, она, как и Трасс, сошлется на то, что ее, якобы, не так поняли. Политический деятель добавил, что в учебных заведениях Соединенных Штатов подробно проходят гражданскую Войну Севера и Юга, и вряд ли рассказывают, что объединенная Европа в XIX и XX веках уже пыталась «наказать Москву», но была наголову разбита — нападавшие на нашу страну всегда очень жалели о своем поступке.

Ранее ФАН рассказал, почему многие страны выражают недовольство политикой США. Вашингтон не только попирает национальные интересы потенциальных противников, но и не считается со своими так называемыми друзьями.