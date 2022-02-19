CAS не разрешил наградить американских фигуристов за серебро ОИ-2022 в команднике

Пекин, 19 февраля. Спортивный арбитражный суд (CAS) вынес решение по награждению американских фигуристов по итогам командного турнира на Олимпиаде в Пекине.

CAS отклонил апелляцию американских фигуристов на решение Международного олимпийского комитета (МОК) о награждении по итогам командного турнира на Играх-2022 в Пекине. Уточняется, что награждение проводиться не будет.

Ранее в субботу юристы американских фигуристов обратились в МОК с требованием провести церемонию награждения призеров командного турнира до закрытия ОИ-2022. Письмо направлено на имя главы организации Томаса Баха.

Сборная США по фигурному катанию завоевала серебро на пекинской Олимпиаде. Золото завоевала сборная России, однако после новости о сомнительной допинг-пробе Камилы Валиевой МОК перенес церемонию награждения на неопределенный срок.