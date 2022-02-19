Россиянам нужно получать минимум 33 тысячи рублей для оплаты потребкредитов

Москва, 19 февраля. Гражданам России необходимо зарабатывать как минимум 33 тысячи рублей в месяц, чтобы иметь возможность оплачивать потребительские кредиты, сообщает ИА SM-News со ссылкой на исследование портала «Банки.ру».

Экономисты отметили, что большинство россиян оформляют потребительские кредиты на сумму 300 тысяч рублей.

«Если предположить, что человек хочет оформить кредит наличными на сумму 300 тыс. рублей по ставке 12% годовых на 36 месяцев, его ежемесячный платеж составит порядка 10 тыс. рублей. Это потребует примерного ежемесячного дохода от 20 до 25 тыс. рублей в зависимости от требований конкретного банка», — заявила эксперт отдела анализа банковских услуг «Банки.ру» Инна Солдатенкова.

Чтобы сохранить привычный уровень жизни и выплачивать кредит, не сильно себя ограничивая, необходимо получать около 33 тысяч рублей в месяц.

Аналитики считают, что лучше не оформлять залоговые кредиты. Из-за этого можно лишиться квартиры или машины.