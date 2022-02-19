Захарова заявила, что Россия направит МИД ФРГ материалы о массовых захоронениях в ЛДНР

Москва, 19 февраля. Российская сторона в течение ближайшего времени предоставит Берлину материалы о массовых захоронениях в Луганской и Донецкой народных республиках. Об этом рассказала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Таким образом Захарова прокомментировала слова нового канцлера Германии Олафа Шольца, нашедшего заявления Москвы о геноциде в Донбассе смешными. Представитель внешнеполитического ведомства подчеркнула, что публикация этих материалов невозможна из-за возможных блокировок в качестве «недопустимого контента».

«Аналогичный сет мы уже направили в Вашингтон. Предупреждаю, это не могут смотреть даже те, кто видел все», — отметила она.

Ранее сообщалось, что границу из ЛДНР в Россию 19 февраля пересекли 10356 человек.