В Донецке начали отпускать бензин по талонам

Донецк, 19 февраля. Некоторые автозаправочные станции в Донецке начали предоставлять бензиновое топливо только при предъявлении специальных талонов, пишет РИА Новости.

Бензин марок А-92 и А-95 начали отпускать на определенных заправках в Донецке исключительно по талонам.

Администрация таких АЗС пока что не предоставила комментариев относительно того, почему такое решение было принято. Однако известно, что автомобильный газ и дизтопливо имеются в свободной продаже.

Соответствующий расклад характерен для станций только одной сети.

Немногим ранее в Донецкой Народной Республике поймали украинского шпиона, который поведал о планах Вооруженных сил Украины в отношении Донбасса. Агент рассказал, что ВСУ готовят силовой захват региона. Последние несколько дней обстрелы Донецка участились, в связи с чем руководство ДНР приняло решение о начале временной эвакуации населения в Ростовскую область.

Официальный представитель Народной милиции ЛНР Иван Филипоненко также подтвердил, что киевские силовики наращивают войсковую группировку около линии разграничения в Донбассе.