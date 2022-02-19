МИД Британии: «российским олигархам» запретят въезд в случае «вторжения» РФ на Украину

Лондон, 19 февраля. Российские бизнесмены могут столкнуться с отказом во въезде в Лондон. Соответствующее заявление сделала министр иностранных дел Великобритании Лиз Трасс.

Это случится, если Россия «вторгнется» на территорию украинского государства, подчеркнула Трасс.

В последнее время западные СМИ форсируют сообщения о «нападении» России на Украину. Президент РФ Владимир Путин не мог больше молчать и впервые прокомментировал вбросы о «российском вторжении» на Украину. По его словам, терпение Москвы не вечно.

Ранее британское военное ведомство опубликовало карту гипотетических направлений «наступления» российских войск на украинскую территорию. Минобороны считает ее «возможной осью вторжения Путина».