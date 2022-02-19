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Генсек НАТО Столтенберг призвал Москву «отвести войска» от границы с Украиной

  /   Обновлено: 19 февраля 2022 19:06
Армия
Генсек НАТО Столтенберг призвал Москву «отвести войска» от границы с Украиной
ФБА «Экономика сегодня»

, 19 февраля. Североатлантический альянс призывает Москву отвести войска ВС РФ от общей с Украиной границы, что станет важным шагом на пути к урегулированию кризиса в регионе.

Об этом 19 февраля заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг на Мюнхенской конференции по безопасности. По его словам, Альянс «остается готовым к ведению сотрудничества с Москвой с помощью предметного диалога».

«Я хочу повторить свой призыв к России провести серию заседаний для обсуждения вопросов снижения рисков и контроля над обычными и ядерными вооружениями», — добавил генсек.

При этом в Москве подчеркивают, что Россия не вынашивает никаких агрессивных планов против соседней страны и не намерена ни с кем воевать. Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что подобные антироссийские слухи носят исключительно пропагандистский характер.

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украина россия нато столтенберг
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