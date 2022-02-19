Сборная Словакии по хоккею впервые в истории выиграла медаль Олимпиады

Пекин, 19 февраля. Словацкие хоккеисты разгромили сборную Швеции со счетом 4:0 в матче за третье место на 24-х зимних Олимпийских играх в Пекине. Нападающий сборной Словакии Юрай Слафковски оформил дубль и стал автором победной шайбы.

В начале второго периода игрок бросил из левого круга вбрасывания и попал точно в девятку ворот, которые защищал Ларс Юханссон. Затем во втором отрезке матча большинство реализовал Самуэль Ткач. В третьем периоде Слафковски и Павол Регенда отправили шайбу уже в пустые ворота.

Таким образом, сборная Словакии впервые в своей истории увозит с зимних Олимпийских игр медаль. 20 февраля за золотые медали поборются команды России и Финляндии.

Ранее стало известно, что американский нападающий ярославского «Локомотива» Рид Буше покинул клуб. Предполагается, что решение о разрыве договора принималось на совете директоров Российских Железных Дорог.