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Сборная Словакии по хоккею впервые в истории выиграла медаль Олимпиады

  /   Обновлено: 19 февраля 2022 19:07
Олимпийские игры 2022
Сборная Словакии по хоккею впервые в истории выиграла медаль Олимпиады
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Пекин, 19 февраля. Словацкие хоккеисты разгромили сборную Швеции со счетом 4:0 в матче за третье место на 24-х зимних Олимпийских играх в Пекине. Нападающий сборной Словакии Юрай Слафковски оформил дубль и стал автором победной шайбы.

В начале второго периода игрок бросил из левого круга вбрасывания и попал точно в девятку ворот, которые защищал Ларс Юханссон. Затем во втором отрезке матча большинство реализовал Самуэль Ткач. В третьем периоде Слафковски и Павол Регенда отправили шайбу уже в пустые ворота.

Таким образом, сборная Словакии впервые в своей истории увозит с зимних Олимпийских игр медаль. 20 февраля за золотые медали поборются команды России и Финляндии.

Ранее стало известно, что американский нападающий ярославского «Локомотива» Рид Буше покинул клуб. Предполагается, что решение о разрыве договора принималось на совете директоров Российских Железных Дорог.

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Все новости / Олимпийские игры 2022 / Сборная Словакии по хоккею впервые в истории выиграла медаль Олимпиады
олимпиада сборная словакии юрай слафковски
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