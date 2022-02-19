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Социолог Копатько назвал вполне оправданной эвакуацию людей из Донбасса

  /   Обновлено: 19 февраля 2022 19:41
Политика
Социолог Копатько назвал вполне оправданной эвакуацию людей из Донбасса
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Санкт-Петербург, 19 февраля. Эвакуация людей из Донбасса вполне является оправданной, если есть риски для жизни жителей региона, рассказал украинский социолог Евгений Копатько.

Соответствующее заявление эксперт сделал в эфире пресс-конференции в медиацентре «Патриот», комментируя решение Донецкой и Луганской народных республик объявить массовую эвакуацию.

«Если это риск обоснованный, безусловно, жизнь человеческая стоит дороже», — заявил он.

Помимо этого, он отреагировал на мнение ряда специалистов, что пусть в России лучше живут и работают жители Донбасса, чем мигранты из Средней Азии. Социолог указал на необходимость спасать жителей Донбасса от Украины.

«Это дичь полная. Сейчас идет война, нужно спасать, если риски обоснованы, нужно спасать людей, люди должны вернуться на свою землю. Поймите простую вещь: человек должен жить на своей земле, он должен видеть свое будущее. Я думаю, что это должна быть дружественная территория с Россией, это должны быть люди, которые нормально коммуницируют, у которых есть видение, общее видение будущего», — подчеркнул Копатько.

Ранее бывший народный депутат и глава киевского бюро Интерпола Кирилл Куликов заявил, что президент Украины Владимир Зеленский собственноручно рвет последнюю связь ЛДНР с украинской стороной. По его словам, срыв минского процесса в виде обострения ситуации приведет к еще более невыгодным для Киева соглашениям с потерей всего Донбасса.

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украина донбасс копатько
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