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Захарова назвала Зеленского бездушным циником после его слов о Донбассе

Политика
Захарова назвала Зеленского бездушным циником после его слов о Донбассе
facebook.com  /  Мария Захарова

Москва, 19 февраля. Заявления президента Украины Владимира Зеленского характеризуют его как бессовестного человека. К такому выводу пришла официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в своем Telegram-канале.

По словам Захаровой, специальная мониторинговая миссия Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) фиксирует обстрелы. Она подчеркнула, что с киевской стороны их гораздо больше.

«Возможно, поэтому Вашингтон и отозвал наблюдателей-граждан США из миссии, чтобы не было свидетелей из числа американцев. Ведь он могли бы обвинить свое правительство во лжи», — написала представитель внешнеполитического ведомства.

Ранее сообщалось, что украинский президент назвал информацию о взрывах снарядов в Ростовской области цинизмом.

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