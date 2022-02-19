Захарова назвала Зеленского бездушным циником после его слов о Донбассе

Москва, 19 февраля. Заявления президента Украины Владимира Зеленского характеризуют его как бессовестного человека. К такому выводу пришла официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в своем Telegram-канале.

По словам Захаровой, специальная мониторинговая миссия Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) фиксирует обстрелы. Она подчеркнула, что с киевской стороны их гораздо больше.

«Возможно, поэтому Вашингтон и отозвал наблюдателей-граждан США из миссии, чтобы не было свидетелей из числа американцев. Ведь он могли бы обвинить свое правительство во лжи», — написала представитель внешнеполитического ведомства.

Ранее сообщалось, что украинский президент назвал информацию о взрывах снарядов в Ростовской области цинизмом.