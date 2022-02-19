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Ветеран разведки США Риттер обвинил американский флот в нарушении морских границ России

Армия
Ветеран разведки США Риттер обвинил американский флот в нарушении морских границ России
wikipedia.org  /  U.S. Navy photo by Mass Communication Specialist 1st Class Steven Myers / Public Domain

Вашингтон, 19 февраля. ВМС США допустили опасную ошибку, отправив подлодку к российскому побережью в условиях растущей напряженности на мировой арене, заявил ветеран американской разведки Скот Риттер.

В комментарии для RT, который приводит «ПолитРоссия», Риттер сделал неожиданное заявление о провокации, которая произошла 12 февраля в окрестностях острова Уруп. Офицер открыто обвинил ВМС США в нарушении морских границ РФ во время операции атомной подводной лодки USS Missouri типа Virginia.

«Как бывший офицер разведки США, я считаю, что американская субмарина нарушила российские водные границы», — сказал Риттер.

При этом он подчеркнул, что субмарина вторглась в российские территориальные воды не случайно. Судя по всему, аппарат собирал данные в рамках очередной тихоокеанской разведывательной миссии.

Ветеран разведки США Риттер обвинил американский флот в нарушении морских границ России
Федеральное агентство новостей /

«Тревожит то, что эти миссии проходят в то время, когда напряженность между США и Россией высока, и предпринимаются дипломатические усилия, направленные на уменьшение вероятности более широкого конфликта», — заключил Риттер.

Силы Тихоокеанского флота ВМФ РФ обнаружили USS Missouri во время учений. На выдворение нарушителя потратили несколько часов. В Пентагоне не стали комментировать произошедшее.

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