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Кондитеры из Петербурга посвятили фигуристке Камиле Валиевой десерт в виде коньков

  /   Обновлено: 19 февраля 2022 19:00
Общество
Кондитеры из Петербурга посвятили фигуристке Камиле Валиевой десерт в виде коньков
Global Look Press  /  Yohei Osada/AFLO

Санкт-Петербург, 19 февраля. Петербургское кафе начало продавать десерт, выполненный в форме пары коньков. Кондитеры посвятили новинку российской фигуристке Камиле Валиевой, выступившей на Олимпиаде в Пекине.

Новый десерт представляет собой небольшой бисквитный торт, увенчанной парой коньков. Отличительной чертой десерта стала фиолетовая «бабочка», сидящая на коньках. По словам кондитеров, бабочка символизирует легкость и изящность российской фигуристки.

«Коньки золотые. Они на льду, который горит, как пламя. Соответственно это тоже очень символично. Таким образом мы хотели поддержать нашу команду олимпийскую и наших фигуристок», —приводит слова шеф-повара кафе Станислава Ахметшина издание NTD.

Как сообщалось ранее, в Санкт-Петербурге появился стрит-арт, посвященный Камиле Валиевой. По словам авторов, они хотели поддержать спортсменку, ведь Олимпиада — «это всегда о преодолении и огромном труде».

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