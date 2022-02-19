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Sohu: неожиданный ход России с аналогами «Мистралей» озадачил Запад

Армия
Sohu: неожиданный ход России с аналогами «Мистралей» озадачил Запад
shipyard-yantar.ru

Пекин, 19 февраля. Решение России строить собственные вертолетоносцы стало для Запада неприятной новостью, пишет Sohu.

Аналитики китайского издания, материал которых приводит «ПолитРоссия», напомнили, что судостроительная промышленность РФ не занималась производством больших кораблей 30 лет. Иностранные эксперты считали, что российский флот и дальше будет заказывать небольшие фрегаты, но ситуация изменилась, и Запад оказался в замешательстве.

«Мировое военное сообщество было убеждено, что россияне продолжат спускать на воду небольшие фрегаты, предназначенные для обеспечения береговой охраны. Однако в 2020 году было объявлено о подписании контракта на строительство двух вертолетоносцев, стоимость которых превысит миллиард долларов», — говорится в публикации.

Sohu: неожиданный ход России с аналогами «Мистралей» озадачил Запад
Федеральное агентство новостей /

Водоизмещение новых кораблей проекта 23900 составит 25 тысяч тонн. На их борту можно будет размещать по 20 вертолетов и около тысячи морских пехотинцев. По своим параметрам российские вертолетоносцы сравнимы с французскими «Мистралями», которые Москва пыталась приобрести ранее.

Столь неожиданным решением Москва серьезно озадачила своих оппонентов. В Sohu уверены, что российские специалисты справятся с задачей. Так, в их распоряжении есть советские наработки и опыт переоборудования индийского авианосцы «Викрамадитья».

Ранее американские аналитики оценили модернизацию российского крейсера «Адмирал Нахимов». По их мнению, возвращение корабля в строй станет катастрофой для НАТО.

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