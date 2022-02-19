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Лидер ЦАР выступил на саммите ЕС — Африка в Брюсселе с критикой оружейного эмбарго

Весь мир
Лидер ЦАР выступил на саммите ЕС — Африка в Брюсселе с критикой оружейного эмбарго
Федеральное агентство новостей  /  Эрик Нгаба

Брюссель, 19 февраля. Президент Центральноафриканской Республики Фостен-Арканж Туадера выступил на саммите Европейского и Африканского союзов в столице Бельгии. Об этом сообщается в официальном Facebook-аккаунте национального лидера ЦАР.

Политик поднял тему контрпродуктивного оружейного эмбарго ООН, наложенного на страну. По словам Туадера, резолюция не дает правительству республики качественно оснастить национальную армию. При этом ограничительные меры не мешают боевикам приобретать иностранное вооружение контрабандными путями:

«Радикальные группировки имеют оружие любого калибра. Оно позволяет им совершать тяжкие преступления против мирного населения ЦАР. В это время наши войска не имеют достаточного количества снаряжения.

Пользуясь случаем, я хочу призвать международное сообщество к полной отмене ограничительных мер, чтобы наши ВС смогли сохранить мир, безопасность и демократический строй. Сотрудничество между АС и ЕС должно вести к развитию Черного континента и укреплению потенциала его государств».

Ранее премьер-министр ЦАР Феликс Молуа провел несколько дипломатических встреч с представителями ООН и Экономического сообщества стран Центральной Африки (ЭСЦАГ). Политик выслушал предложения иностранных делегатов по развитию республики.

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