Сторонники Нетаньяху вышли на улицы Израиля с призывом расследовать применение ПО Pegasus

Тель-Авив, 19 февраля. Порядка тысячи сторонников бывшего премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху собрались на площади Габима в Тель-Авиве с призывом создать комиссию для расследования случаев применения программного обеспечения (ПО) Pegasus против сообвиняемых и свидетелей по делам лидера партии «Ликуд».

Ранее ежедневная финансовая газета Calcalist сообщила, что полиция взломала телефоны ничего не подозревающих израильских граждан без постановления суда, используя шпионские программы. Список жертв взлома был длинным и разнообразным, включая мэров, глав правительственных министерств, общественных активистов, журналистов и многих других. Среди упомянутых были несколько близких соратников экс-премьера Нетаньяху, в том числе ключевые фигуры в его продолжающемся судебном процессе по делу о коррупции. Более того, среди находящихся на мушке, предположительно, был и сын руководителя «Ликуда» Авнер.

#Pegasus: Disturbing revelations continue to pile up. This time it's in #Israel, where @Calcalistech reported that police targeted journalists and hacked their phones, including that of ex-@WallaNews editor Aviram Elad.https://t.co/GEiCxUOrVj — RSF (@RSF_inter) February 9, 2022

После сообщений СМИ сторонники экс-главы правительства принялись утверждать, что Нетаньяху подвергается преследованиям. По их мнению, дело против политиков было сфабриковано как уловка, чтобы отстранить его и других правых от власти.

Вышедшие на улицу граждане обвинили юридическую и медийную элиты в том, что они стоят за этим скандалом. Несколько бывших министров и нынешних членов Кнессета также появились на площади Габима. Сам Нетаньяху незадолго до этого опубликовал видео, в котором призвал свою аудиторию принять участие в демонстрации, и пообещал, что там будет сюрприз. Политик так и не оказался в эпицентре событий, но зато обнародовал еще один ролик.

«Я с вами, когда мы выступаем от имени прав и свобод личности, от имени нашей демократии. Я с вами, многими тысячами патриотов-сионистов, которые пришли потребовать создания официальной комиссии по расследованию. Я присоединяюсь к вам в требовании создания такой комиссии для расследования этого серьезного случая шпионажа, в ходе которого полиция шпионила за израильтянами», — сказал бывший глава правительства на видео, которое демонстрировалось на огромном экране.

רק ועדת חקירה ממלכתית תחשוף את האמת על הריגול המשטרתי נגד אזרחי ישראל. pic.twitter.com/eHTydz9HPX — Benjamin Netanyahu (@netanyahu) February 17, 2022

Где был Нетаньяху в тот день?

Источники, близкие к руководителю «Ликуда», сообщили агентству Al-Monitor, что политик ехал в своей машине на демонстрацию. Охрана на месте митинга готовилась к его приезду, но он внезапно решил развернуться и отправиться домой. Возможно, Нетаньяху ожидал более многочисленного митинга или же беспокоился о том, что событие выйдет из-под контроля и в конечном итоге его обвинят в беспорядках. Соперники бывшего премьер-министра поспешили назвать это мероприятие провалом. Они издевались над демонстрантами, говоря, что лидер бросил их.

Тем не менее граждане все меньше и меньше верили в то, что говорит полиция. Кризис доверия является результатом накопленных разочарований, связанных с агрессивным полицейским контролем над гражданами во время пандемии коронавируса. Скандал с шпионскими программами только усилил чувство отчуждения. Нетаньяху возглавляет протест, который является ключом к всей его юридической и политической борьбе, и он делает это на волне подлинных общественных настроений.

#Netanyahu rallies supporters for #Pegasus protests - Al-Monitor: The Pulse of the Middle East https://t.co/zU4ImMpN9G — Mazal Mualem (@mazalm3) February 19, 2022

Как отмечает обозревательница Мазал Муалем, экс-премьер должен отдавать себе отчет в том, что суд над ним вряд ли будет остановлен, но это не является его целью. Положение политика, согласно опросам, отличное. Он возглавляет крупнейшую политическую партию страны и имеет огромное преимущество перед любым другим кандидатом на пост премьера, утверждает Муалем.

Нетаньяху, похоже, нацелен на длительный публичный протест. Он почти наверняка появится на одной из предстоящих демонстраций. Акция 17 февраля была лишь началом, уверена журналистка.

Между тем расследование, проведенное группой, включающей представителей генеральной прокуратуры и различных служб безопасности, выявило лишь один случай незаконного использования полицией ПО Pegasus — в отношении свидетеля и бывшего генерального директора министерства связи Шломо Фильбера. Айрис Элович, которой вместе с мужем бизнесменом Шаулем Эловичем также были предъявлены обвинения в связи с судебным процессом над Нетаньяху, подверглась безуспешным попыткам установить шпионское ПО на ее телефон.

Теперь адвокаты экс-премьера требуют, чтобы суд обязал прокуратуру передать любые материалы, полученные незаконным путем. Ожидается, что инстанция вынесет решение по этому делу на следующей неделе, хотя судебное разбирательство было приостановлено в течение последних нескольких недель.

While Netanyahu was galavanting across the globe, handing tyrants access to NSO’s powerful spyware Pegasus — Israeli police used Pegasus to hack his son’s and associates’ phone without a court order. Other officials and journalists were also targeted. https://t.co/b0H6b8fGGD — Abraham Gutman (@abgutman) February 7, 2022

Сохраняющаяся популярность Нетаньяху стала наиболее очевидна, когда бывшие министры и действующие члены Кнессета пришли, чтобы выступить перед демонстрантами. Экс-министр финансов и иностранных дел Исраэль Кац, который часто считался главным соперником Нетаньяху в партии и уже объявил, что будет баллотироваться с целью сменить его на посту главы «Ликуда», тоже вступился за своего товарища.

«Еще до начала расследования всем было очевидно, что это была часть незаконной попытки свергнуть премьер-министра, выступающего от имени «Ликуда» и правого [движения], то есть отстранить Нетаньяху. Я говорю от имени всех вас, от имени многих миллионов: "Мы все Нетаньяху"» — сказал он митинге.

Интриги и расследования

Деятельность израильской компании NSO Group вызвала возмущение правозащитных организаций после расследования, проведенного СМИ в прошлом году. Выяснилось, что разработанное фирмой шпионское ПО Pegasus использовалось силами безопасности и правительствами ряда авторитарных стран для слежки за диссидентами.

Кроме того, корпорации Facebook и Apple обвинили израильскую фирму в незаконном взломе устройств их пользователей и подали иски против производителя шпионского ПО в американские суды.

Thread: MEE takes a closer look at the Pegasus scandal

· Who are NSO’s clients?

· Who has been targeted?

· What has the reaction been

More here:???????? pic.twitter.com/lI8YBJj3Hl — Middle East Eye (@MiddleEastEye) July 22, 2021

Популярный премьер

Биньямин Нетаньяху управлял Израилем рекордные пять сроков. После выборов в стране 23 марта, уже четвертых за последние два года, 71-летний политик не смог сформировать правительство. Тем временем 8 абсолютно разнородных партий договорились о создании коалиции поздно вечером 2 июня, всего за полчаса до крайнего срока окончания действия мандата на формирование кабмина.

Кнессет 13 июня утвердил новый кабинет, образованный под предводительством лидеров партий «Еш Атид» Яира Лапида и «Ямина» Нафтали Беннета. В течение двух ближайших лет первый из них будет главой МИД, а второй — премьер-министром. Сверженный Нетаньяху стал лидером оппозиции.

Федеральное агентство новостей /

В настоящее время экс-премьер проходит фигурантом по трем коррупционным делам. Во-первых, его подозревают в получении дорогостоящих подарков от состоятельных людей. Во-вторых, Нетаньяху вменяют договор с учредителем популярного издания для публикации материалов в свою пользу. В-третьих, следствие утверждает, что знаменитый политик помог телекоммуникационной компании давнего знакомого Шауля Эловича увеличить прибыль взамен на преференции.