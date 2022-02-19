Полиция зачистила от криминала центральный рынок Бамако и его окрестности

Бамако, 19 февраля. Сотрудники правоохранительных органов 17-го округа столицы Мали провели антитеррористическую операцию «Удар в муравейник». Об этом сообщает Подразделение связи национальной полиции (CCPN).

«Силы внутренней обороны очистили рынок Медина от преступников. Без бандитов и наркоманов это место преобразилось. Операция прошла под руководством директора по общественной безопасности Эль-Хаджи Юсуфа Маига. Комиссар полицейского участка 17-го округа призвал подчиненных без устали очищать Бамако от криминальных элементов», — написано в коммюнике CCPN.

Силовики задержали 145 человек, включая восемь женщин. Также стражи порядка конфисковали 12 мотоциклов, два ножа и три бойцовские собаки. Жители района поблагодарили сотрудников за обеспечение безопасности мирного населения.

Африканские аналитики и военные эксперты считают, что усиление армии и силовых структур связано со сближением Москвы и Бамако. Также на ситуацию повлияли слухи в социальных сетях о прибытии в республику группы российских инструкторов, которых зарубежные СМИ причисляют к «ЧВК Вагнера». Иностранные элиты опасаются, что отечественные специалисты окажутся гораздо эффективнее, чем солдаты французской военной операции «Бархан» и контингенты многопрофильной комплексной миссии ООН.