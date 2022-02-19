Политолог Сатановский назвал Зеленского «клоуном»

Москва, 19 февраля. Президент Украины Владимир Зеленский в образе клоуна решил напоследок сыграть трагедию. Об этом высказался политолог и востоковед Евгений Сатановский.

Украина продолжает обстреливать Донбасс, ДНР эвакуирует женщин и детей в Россию, а Зеленский поехал на Мюнхенскую конференцию по безопасности. Сатановский раскритиковал действия украинского лидера, назвав его странным в Telegram-канале «Армагеддоныч».

«Странный он все-таки человек. Хотя, может быть с его точки зрения — это его последняя гастроль? Бенефис под занавес правления? Шанс на историческое выступление на мировой арене? Клоун решил напоследок сыграть трагедию, раз уж ни достойно править, ни хотя бы просто выполнить подписанные его предшественником Минские соглашения у него не получается, а зрители в массовом порядке уезжают из цирка, и наиболее важные для него — иностранцы из дипломатических лож, покидают украинскую столицу? Бес его, Зеленского, знает...», – написал Сатановский.

Сатановский считает, что Зеленский бездарно потратил кредит доверия, который у него был изначально от граждан Украины, РФ и лично от президента России Владимира Путина. Политолог отметил, что для украинской власти наступает «последний парад».

«Очень похоже, что он для нынешней киевской власти наконец-то на самом деле наступает. Нет, разумеется существует некоторая вероятность, что Зеленского и его команду в очередной раз пронесет...», – пишет востоковед.

Сатановский назвал Зеленского наглым нищим, который постоянно просит что-то у США и Европы, и неоднократно «кидал» всех подряд в России и Китае.

Ранее политолог выступал с заявлением, что РФ не заинтересована в эскалации конфликта в Донбассе. В тот же момент ВС Украины активно готовятся к атаке на ДНР и ЛНР, утверждал Сатановский.