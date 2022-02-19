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Рост инвестиций в российскую экономику за 2021 год составил 6%

Экономика
Рост инвестиций в российскую экономику за 2021 год составил 6%
ФБА «Экономика сегодня»

Москва, 19 февраля. Инвестиции в экономику России увеличились по итогам 2021 года на 6%. Об этом заявила замминистра экономического развития РФ Полина Крючкова.

По ее словам, именно оживление инвестиционной активности к концу минувшего года во многом послужило более высоким, чем ожидалось, темпам экономического роста.

«Здесь повлиял в первую очередь значительный объем чистой прибыли компаний. Существенную ее часть бизнес вкладывал в развитие, а значит — новые рабочие места», — добавила замминистра в беседе с журналистами.

Ключевой вклад в рост прибыли, по данным Минэкономразвития, внесли экспортно ориентированные отрасли. При этом прибыль росла и в сферах, ориентированных на внутренний рынок, отметила Крючкова.

Российская экономика встанет на траекторию сбалансированного роста к концу 2023 года. Такое заявление озвучили ранее в Центробанке РФ.

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бизнес инвестиции экономика россии
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