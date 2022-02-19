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Армия Мали ликвидировала 57 террористов в окрестностях города Тессит

Весь мир
Армия Мали ликвидировала 57 террористов в окрестностях города Тессит
Global Look Press  /  © Nicolas Remene / Keystone Press Agency

Бамако, 19 февраля. Генеральный штаб национальной армии Мали опубликовал коммюнике о результатах военной операции в окрестностях города Тессит. Об этом сообщает Malijet.

«Авиация поддержала патруль, обнаруживший лагерь с вооруженными людьми. В ходе нападения на позиции боевиков правительственные войска уничтожили 57 террористов и их имущество. В результате ожесточенных боев со стороны FAMa погибло 8 человек. Еще 14 получили ранения, пятеро пропали без вести.

Генштаб ВС выражает соболезнования семьям и близким погибших бойцов и желает скорейшего выздоровления раненым. Руководство армии напоминает, что их братья по оружию проявили невероятную храбрость в исполнении воинского долга и доблестно погибли за благородное дело. Нация вечно будет им благодарна».

Африканские журналисты считают, что увеличение потенциала вооруженных сил связано со сближением Москвы и Бамако. Смена политического вектора правительства Мали с западного на восточный спровоцировала недовольство среди европейских элит.

Также на ситуацию повлияли распространившиеся в социальных сетях слухи о прибытии в республику российских специалистов, которых зарубежные СМИ связывают с «ЧВК Вагнера». Иностранные политики опасаются, что отечественные инструкторы окажутся гораздо эффективнее, чем солдаты французской военной операции «Бархан» и миротворцы ООН.

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африка мали
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