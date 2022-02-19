Египет отправил в Судан 120 тонн гуманитарного груза

Хартум, 19 февраля. Самолеты Вооруженных сил Египта, нагруженные 120 тоннами лекарств и медицинского оборудования, приземлились сегодня утром в аэропорту Хартума.

Об этом сообщила пресс-служба Суверенного совета восточноафриканского государства на своей странице в Facebook. В публикации добавлено, что гуманитарный груз предоставлен властями АРЕ в качестве помощи народу и Вооруженным силам Судана.

Партию принял начальник объединенного штаба ВС генерал Мухаммад Осман аль-Хусейн. В мероприятии участвовали посол и сотрудники дипмиссии Каира в Хартуме, а также ряд военных и гражданских чиновников.

В своей речи на торжественном приеме гуманитарного груза Аль-Хусейн подтвердил прочность суданско-египетских отношений во всех областях, подчеркнув их глубину и преемственность. Он особенно отметил поддержку Каира по отношению к своей стране на региональных и международных форумах. Аль-Хусейн выразил благодарность народу, правительству и вооруженным силам АРЕ за оказываемую помощь.

Со своей стороны, посол Египта Хусам Иса высоко оценил прогресс в вопросах совместного сотрудничества между двумя государствами. По его словам, поддержка является не чем иным, как взаимным долгом между народами долины Нила.

В конце прошлого года посол Иса подчеркнул на встрече с суданским министром иностранных дел важность развития отношений в различных сферах. Он также отметил, что Каир намерен, как и прежде, содействовать Хартуму на переходном этапе.